Adăpostul de urgență pe timp de noapte, din subordinea Direcției de Asistență Sociale a Primăriei Municipiului Călărași, are în acest moment 4 beneficiari cazați (3 bărbați și o femeie). Încă de azi noapte, autoturismul din dotarea Adăpostului a patrulat pe străzile municipiului Călărași pentru depistarea posibililor beneficiari, iar acțiunile vor continua în toată această perioadă în care atenționările meteorologice de ger sunt în vigoare. Responsabilii din cadrul Adăpostului de noapte țin legătura in permanență cu Poliția locală și Poliția municipală. Oricine dorește să sesizeze prezența persoanelor vulnerabile pe străzi sau care nu au sursa de căldură la domiciliu o poate face la dispeceratul Poliției Locale 0242/313525. În şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă de la 10 s-a luat hotărârea că în perioada Codului portocaliu de ger, oameni să fie cazați 24 de ore din 24. Adăpostul de urgență are o capacitate de 12 paturi. În cursul anului trecut au fost înregistrate 58 de solicitări şoluţionate cu 38 de cazări.