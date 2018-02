Protestul programat de către reprezentanţii sindicaliştilor din învăţământ, joi, 22 februarie, în faţa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, nu a mai avut loc.

Contactat telefonic, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Călăraşi, prof. Aurel Bogatu, ne-a declarat că, în prima zi de protest, o delegaţie a sindicaliştilor a fost primită de ministrul Muncii, Olguţa Lia Vasilescu.

Discuţiile au durat două ore, iar ministrul a spus că ia în calcul rezolvarea pentru o parte din revendicări.

„Azi (n.r. – joi, 22 februarie), am fost la sediul central al PSD unde am depus un memoriu cu toate doleanţele noastre. Am solicitat sprijin politic pentru a găsi o cale de rezolvare. În situaţia în care, până în data de 2 martie a.c., nu vom vedea schimbări, luăm în calcul boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat”, ne-a declarat preşedintele Bogatu.

Miercuri, 21 februarie, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a pichetat sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, fiind vorba de peste o sută de angajaţi din sistemul de educaţie, nemulţumiţi de încadrarea în grila de salarizare.

Sindicaliştii din învăţământ atrag atenţia Guvernului că nemulţumirile angajaţilor din educaţie sunt mari şi că lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ar putea duce la proteste de amploare în întreaga ţară.

Revendicările sindicaliştilor din învăţământ

FSLI cere Guvernului modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2018, privind unele măsuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajaţi din învăţământ aflaţi în concediu medical pierd sume importante din venit.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită Guvernul renegocierea Legii cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 între cel mai mic şi cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare fiind poziţionat între 1,64 şi 2,76, în treimea inferioară a grilei de salarizare.

De menţionat faptul că majorarea acordată la 1 ianuarie 2018 nu poate să acopere nici măcar rata inflaţiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajaţilor din educaţie să fie cât mai scăzut.

FSLI cere modificarea de urgenţă a Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea bugetarilor, întrucât a creat discriminări atât în rândul anajaţilor din sistemul bugetar, cât şi în rândul angajaţilor din învăţământ. Reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie 2017, a dus la situaţii absurde prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat cu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită, de asemenea, ca majorarea de 20% de la 1 martie 2018 să se acorde și pentru personalul nedidactic.

FSLI cere Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale modificarea Legii pensiilor, astfel încât cadrele didactice să se poată pensiona cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard. Nivelul de suprasolicitare neuropsihică, precum și cazurile medicale, care îi împiedică pe dascăli să își desfășoare activitatea la catedră în condiţii normale, impun crearea unui cadru legal adecvat acestei profesii.