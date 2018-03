O pugilistă minoră a CSM Călărași a ajuns la spital după ce a încercat să părăsească hotelul clubului sărind pe geam. Potrivit antrenorului secției de box a Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, Constantin Bebeșelea, pugilista, în vârstă de 15 ani, a încercat, în noaptea de 24 februarie, după miezul nopții, să iasă din hotel sărind pe geam, pentru a se întâlni cu prietenul ei. Hotelul se închide de fiecare dată la ora 22:00. Antrenorul ne-a declarat că fata s-a urcat pe geam, a alunecat și a căzut de la etajul unu. După nefericitul incident, adolescenta a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” din Călăraşi, după care a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București. Sportiva s-a ales cu o luxație la genunchi și două copci la buza superioară. În urma investigațiilor, medicii au depistat în organismul minorei prezenţa drogurilor.

Constantin Bebeşelea: „Pentru că are o ușoară luxație la un genunchi, i-au pus două atele. S-a lovit în interiorul buzei superioare și i-au pus două copci”

Constantin Bebeșelea susţine că aceasta a fumat o țigară cu marijuana în urmă cu 3 – 4 săptămâni, la o petrecere.

„Marijuana rămâne în organism șase luni. Ea, cu mult timp în urmă, cu mai mulți prieteni, a fumat un trabuc cu marijuana, aceasta neștiind că fumează marijuana. Hotelul nostru se închide la ora 10 seara. Ea are un prieten, dar mi-a ascuns că are. Între timp, a sunat-o prietenul ei, trecuse de ora 10:00, era ora 00:00. S-a urcat pe geam și a vrut să iasă din hotel, a mers pe balustrada aceea pe lângă geam. A alunecat și a căzut. Imediat m-a sunat băiatul care se ocupă de pază. M-am dus la spital, am văzut-o, se putea vorbi cu ea, era pe picioare. Eu știind că aici nu au anesteziști, știind multe despre medicina noastră la Călărași, am cerut să o ducem la București. Pentru că are o ușoară luxație la un genunchi, i-au pus două atele. S-a lovit în interiorul buzei superioare și i-au pus două copci. Am vorbit cu ea imediat, am vorbit și cu mama ei. Faptul că a căzut, aici e problema, pentru că putea să fie grav. A căzut de sub geamul de la baie, de la etajul unu. În seara aceea nu a fumat marijuana, ea nu fumează. A fumat și ea la o petrecere în urmă cu 3 – 4 săptămâni. Mi-a cerut voie să se ducă la o onomastică și acolo a fumat o țigară, și-a adus aminte că a tras și ea de câteva ori dintr-un trabuc care conținea marijuana. Nu a știut că a fumat marijuana. A fumat și medicii au găsit substanța în organism. O să încerc toate metodele de educație. De fumat nu fumează, e un copil foarte bun. O să îi spun să nu mai sară, ci să ceară voie de acum înainte. Pentru mine nu este o metodă extraordinară să o eliminăm din hotel, pentru că stând într-un anturaj prin autobuze, navetă, nu mai faci performanță. În primul rând, vreau să o aduc într-o stare foarte bună de sănătate pentru că în momentul în care am luat copilul la începutul anului școlar era sănătos, nu era accidentat, nu era lovit. Bine că nu s-a întâmplat altceva, putea să cadă în cap, să își rupă coloana. Anul acesta, în august are Campionatul Național, timp suficient ca porcăriile acelea de substanțe să iasă perfect din organism. O să facem un control amănunțit la Centrul de Medicină Sportivă din București ca să vedem ce concentrație există în organism”, ne-a declarat antrenorul Constantin Bebeșelea.

Dumitru Chirilă: „În mod sigur ea va fi eliminată din hotel pentru greșeala ei”

Directorul CSM Călărași, Dumitru Chirilă, ne-a declarat că se gândește serios să o elimine din hotel, dar mai întâi trebuie să discute cu antrenorul Bebeșelea pentru a lua o decizie în privința minorei.

„Este o sportivă bună, de perspectivă. Pentru toți copiii care sunt cazați la noi, în hotelul sportiv, antrenorii răspund în totalitate. Primul impuls este să renunț la copiii de genul acesta, numai că noi nu facem grădiniță. O să vedem ce măsuri o să luăm. O să discutăm, o să fac o anchetă amănunțită. Oricum, o să o sancționez. În mod sigur o voi scoate din hotelul sportiv. Noi suntem un centru de performanță, nu suntem casă de binefacere. Eu aștept propunerea lui Bebeșelea. Indiferent de propunerea lui, o voi trimite acasă. Dar, nu ne grăbim cu deciziile. Problema este dacă noi o să mai continuăm să mai lucrăm cu ea. În mod sigur ea va fi eliminată din hotel pentru greșeala ei, pentru a înțelege că a greșit, că e nevoie de disciplină. Sportivul de performanță are un regim de viață special și cine cedează, cedează și performanței”, a menționat Dumitru Chirilă.