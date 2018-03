Câştigând sâmbătă cu 2-1 în faţa ilfovenilor de la CS Afumaţi, Dunărea Călăraşi a bifat sâmbătă al 20 lea joc consecutiv fără înfrângere în acest sezon! Din runda a 4-a şi până în prezent, „galben – albaştrii” au strâns 16 victorii (din care 10 la rând!, 10 acasă / 6, în deplasare) şi 4 egaluri (1, acasă / 3, în deplasare).

Ultima înfrângere datează din 19 august, în cadrul etapei a 3-a, când Dunărea a fost învinsă la Sibiu de Hermannstadt cu 2-1.

Cu Dan Alexa pe bancă, echipa noastră a obţinut 15 victorii şi 4 remize. Recordul său personal este de 26, stabilit în sezonul 2014 – 2015 când ocupa funcţia de antrenor al echipei ACS Poli Timişoara.

În acest clasament inedit, Dunărea e urmată de Hermannstadt cu 18 jocuri fără înfrângere, neincluzând aici şi jocul de duminică de la Arad cu UTA (etapa a 24-a).

Dunărea Călăraşi

Victorii: 16

TUR

Et. 4 Dunărea – CS Baloteşti 2-1

Et. 5 CS Afumaţi – Dunărea 0-1

Et. 6 Sportul Snagov – Dunărea 0-1

Et. 7 Dunărea – Olimpia Satu Mare 5-1

Et. 8 UTA Arad – Dunărea 0-1

Et. 9 Dunărea – Pandurii Tg. Jiu 3-1

Et. 10 ASU Poli – Dunărea 0-1

Et. 11 Dunărea – Ştiinţa Miroslava 6-0

Et. 12 Foresta Suceava – Dunărea 0-2

Et. 13 Dunărea – Luceafărul Oradea 1-0

Et. 15 Dunărea – ASA Tg. Mureş 3-0

Et. 17 Dunărea – FC Argeş 2-1

Et. 19 Dunărea – Metaloglobus 1-0

RETUR

Et. 20 Dunărea – Academica Clinceni 4-0

Et. 21 CS Mioveni – Dunărea 1-3

Et. 24 Dunărea – CS Afumaţi 2-1

Egaluri: 4

TUR

Et. 14 Ripensia Timişoara – Dunărea 1-1

Et. 16 Dacia Brăila – Dunărea 1-1

Et. 18 Chindia Târgovişte – Dunărea 2-2

RETUR

Et. 22 Dunărea – Hermannstadt 0-0