Programul Start Up-Nation România vizează încurajarea antreprenoriatului, crearea de noi afaceri şi noi locuri de muncă în România. Acest program oferă practic posibilitatea obţinerii unui grant de la stat – adică o finanţare nerambursabilă – de maxim 200.000 lei, ajutorul poate acoperi chiar 100% din total cheltuieli eligibile. Programul este legiferat pentru a fi derulat anual în perioada 2017-2020, fiind bugetat pentru a susţine finanţarea a circa 10.000 de noi afaceri.

Senatoarea Roxana Natalia Paţurcă a enumerat pe un cont de socializare, paşii ce trebuie să fie urmaţi pentru crearea unei afaceri cu ajutorul Programul Start Up-Nation România. Reamintim că la sfârşitul lunii februarie. a.c., ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ştefan Radu Oprea a fost prezent la Călăraşi, unde a desfăşurat o serie de dezbateri cu viitorii antreprenori pentru îmbunătățirea programului Start-Up Nation 2018. Astfel, Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, împreună cu Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Roxana Pațurcă, senator de Călărași și secretarul de stat Adrian Marius Dobre au discutat luna trecută cu studenții Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Călărași, cu elevi ai liceelor cu profil tehnologic, viitori întreprinzători, dar și antreprenori din regiune principalele scheme de finanțare pe care ministerul le gestionează în anul 2018. Discuțiile au avut loc în cadrul turneului de promovare a ediției 2018 a Programului Start-Up Nation, inițiat de ministrul Oprea pentru creșterea atât a gradului de informare a viitorilor antreprenori, cât și a celui de absorbție a fondurilor de la bugetul de stat, puse la dispoziția IMM-urilor. Programul Start Up-Nation România are un ghid. Acolo pot fi găsite detaliat mai multe informaţii, inclusiv care sunt cheltuielile eligibile. Adică pentru ce anume pot fi folosiţi banii obţinuţi. Cheltuielile includ: dotări cu echipamente şi software, achiziţia de mobilier, birotică, plata salariilor pentru angajaţi maxim un an, plata chiriei pentru maxim un an, realizarea unui site, achiziţia unui autovehicol pentru afacere.

Înfiinţarea unei noi firme este primul pas

Primul pas este înfiinţarea unei noi firme. Conform ordonanţei 10/2017 în cadrul SUN pot depune proiecte firme înfiinţate dupa 30 ianuarie 2017. Domeniile de activitate eligibile sunt foarte variate. Excluse sunt domenii cum ar fi cele vizând agricultura şi piscicultura, jocurile de noroc, producţia şi comercializarea de tutun şi alcool. Firma va trebui să creeze obligatoriu minim un loc de muncă, cu normă de 8 ore, nedeterminat. Acesta poate fi chiar asociatul în firmă/antreprenorul, care a mai avut în anul anterior înfiinţării firmei o altă societate cu acelaşi cod CAEN activ ca cel pentru care cere fonduri. Al doilea pas pentru înscrierea în Programul Start Up-Nation România este elaborarea Planului de afaceri. “Finanţarea nerambursabilă se cere pe baza unui plan de afaceri. Acesta este documentul care se depune în vederea selectării afacerii, însoţit de alte documente statutare ale firmei. Planul de afaceri este tip, este relativ simplu, modelul este disponibil în word. La final acesta are un buget. Important în această etapă este ca viitorii beneficiari să-şi estimeze punctajul. La finalul modelului de plan de afaceri există o grilă de evaluare/punctare care arată ce punctaj vei obţine (maxim 100). Este foarte important să estimezi punctajul conform grilei şi să faci încât să fie cât mai aproape de maxim. Printre criterii: domeniul de activitate, numărul de locuri de muncă nou create, etc. Un criteriu important: ca printre angajaţi să fie absolvenţi de învăţământ obligatoriu dupa 1 ian 2013. Absolvenţii pot sa fie chiar asociaţi în firmă şi să fie şi angajaţi”, a menţionat senatoarea Roxana Paţurcă pe contul de socializare.

Al treilea pas: depunerea Planului de Afaceri, online

Planul se încarcă online în timpul sesiunii de depunere. În 2017 sesiunea a fost în vară, în perioada iunie – iulie. De asemenea, în 2017, primul an de derulare a programului, 19.296 de firme au fost create şi au depus plan de afaceri în vederea obţinerii fondurilor. Al patrulea pas este evaluarea/ selectarea planurilor de afaceri câştigătoare. Agenţiile regionale pentru IMM fac o evaluare a planurilor şi mai cer clarificări firmelor. Ele trebuie să fie foarte atente şi să raspundă în maxim cinci zile lucrătoare. Anul trecut, evaluarea a durat aproximativ patru luni. Pasul 5 îl reprezintă semnarea contractelor de finanţare, iar pasul 6 – realizarea a ceea ce scrie în planul de afaceri, obţinerea banilor nerambursabili. Până nu semnează contractul de finanţare, firma nu face niciuna din cheltuielile prevazute în plan, mai puţin consultanţa. Banii se primesc doar când bunul (nou) a fost livrat şi poate fi certificat/vă zut de un ofiţer de proiect. El trebuie sa fie nou, la sediul afacerii şi să corespundă cu ce era scris în planul de afaceri, apoi se dă bun de plată. Pentru a avea bunul disponibil, antreprenorul poate: fie să semneze contract cu furnizorul, acela îi facturează cu terme de plată şi, în termenul de plată, ofiţerul de proiect vine verifică, se virează banii de la stat la antreprenor şi antreprenorul către firmă, în termenul facturii. “Cei care au găsit astfel de furnizori au luat deja banii de la stat. Fie să ia un credit punte, care îi oferă cash-ul ca să îşi plăteasca furnizorul, până verifică ofiţerul de proiect bunul. Creditul punte se ia de la una din cele trei bănci partenere – BT, CEC, BCR. Creditul e garantat de stat în proporţie de 80%, contra unui comision. În 2017 , cei care au optat pentru credit punte au avut mai mult de aşteptat, a durat procesarea dosarelor la bănci şi la fondul de garantare şi contragarantare; fie în sistem ramburs – antreprenorul achită bunurile din resurse proprii şi apoi primeşte rambursarea de la stat. Pentru alte informații vă stau la dispoziție în zilele de: miercuri, cabinet Fundulea ( sediul Primăriei) între orele 15.00- 18.00 sau vineri, cabinet Călărași ( sediul PSD), între orele 9.00- 14.00. Pentru înscrieri la audiențe se pot apela numerele de telefon: 0749.213.498 sau 0342.108.374”, a mai precizat senatoarea Paţurcă pe contul de socializare.