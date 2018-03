Angajaţii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi au protestat săptămâna trecută împotriva discriminărilor salariale vădite la care sunt supuşi angajaţii din Sport şi Tineret, în raport cu celelalte categorii de personal plătit din fonduri publice şi împotriva nesoluţionării, nesusţinerii şi neimplicării instituţiilor în rezolvarea problemelor salariale ale angajaţilor din acest domeniu de activitate.

Potrivit Sindicatului Național de Sport și Tineret (SNST), acţiunea de protest a avut loc la nivel naţional, nu doar la Călăraşi.

“Tratamentul inegal și discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 în ceea ce privește salarizarea personalului din domeniile Sport și Tineret, dar şi ignorarea propunerilor de corecție și a amendamentelor depuse, au determinat menținerea celui mai scăzut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din România. Astfel, reîncadrarea personalului și comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1300 lei net, nediferențiat pe funcții, grade , trepte, gradații au dus la apariția unor situații aberante pe care le-am semnalizat în repetate rânduri. Ridicatul din umeri, nepăsarea și modul incorect și ilegal de relaționare cu organizația sindicală au alimentat tensiunile existente și ne obligă să recurgem la toate formele de acțiuni sindicale pentru a iniția drumul către o salarizare decentă și echitabilă”, se arată într-o informare a SNST. Protestul a fost organizat sub formă de grevă japoneză.

De la 1 ianuarie 2018, angajaţii din Sport şi Tineret nu îşi primesc salariile la timp

Liderul Sindicatului de Sport şi Tineret din Călăraşi, Elena-Liliana Dinu ne-a declarat că angajaţii CSM Călăraşi au purtat banderole albe pe braţ în semn de protest faţă nerespectarea de către angajator a obligaţiilor legale şi a celor stabilite prin contractul colectiv de muncă privind plata la timp a drepturilor salariale.

“Vineri (n.r. – 16 martie 2018) am avut grevă japoneză. Am protestat pentru salarii, în primul rând. Cam din data de 10 martie noi ar fi trebuit să primim banii şi nu îi primisem. Acesta a fost motivul. Până la urmă i-am primit. Se pare că a fost o problemă de soft, dar mi-e greu să cred lucrul acesta. De la 1 ianuarie salariile au venit destul de greu. Am protestat legat de salarii, de plata orelor suplimentare, suplimentarea posturilor, ca oamenii să îşi poată lua şi concedii, pentru că având un singur om pe post nu poate pleca în concediu. La protest au fost prezenţi toţi angajaţii, 28 la număr. Noi am lucrat, că aşa se întâmplă în grevă japoneză, dar am purtat pe mână banderolă albă”, ne-a declarat Elena Liliana Dinu.

Urmează un miting la Ministerul Muncii. Unităţile din Sport şi Tineret vor fi pichetate

În data de 28 martie 2018, angajaţii vor participa la un miting la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, vor picheta unităţile din Sport şi Tineret şi vor fi prezenţi la un marş către instituţii unde delegaţiile Sindicatului Național de Sport și Tineret vor depune memorii cu revendicări la Guvern, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi la Camera Deputaţilor.

„SNST atrage atenţia că nemulţumirile membrilor, aşa cum au fost transmise din toate judetele ţării, au ajuns la un nivel maxim, iar ignorarea acestora şi lipsa unor acţiuni imediate va duce la declanşarea unor conflicte, la escaladarea tensiunilor şi la manifestări spontane de protest, care pot fi urmate de boicotarea competiţiilor sportive şi a activităţilor de tineret. Lipsa totală a unor răspunsuri şi soluţii, alături de amânarea întâlnirilor solicitate de sindicat cu conducerea, pot avea ca urmări reacţii în lanţ, care pot duce la blocarea totală a activităţii din Sport şi Tineret”, mai transmite Sindicatul Național de Sport și Tineret.