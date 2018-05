Comuna Ciocăneşti a îmbrăcat de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena straie de sărbătoare. Astfel, aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat luni, 21 mai, pe Stadionul Ciocăneşti, la ziua acestei comune. La acest eveniment, localnicii şi-au putut vedea artiştii îndrăgiţi precum Irina Loghin, Nicu Paleru, Mariana şi Mihai Călin, dar şi alţii.

Ajunsă anul acesta la a patra ediţie, Ziua Comunei Ciocăneşti s-a dovedit a fi un eveniment de succes, care a adunat de fiecare dată peste 1.500 de participanţi. Sărbătorită de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Ziua Comunei Ciocăneşti aduce în fiecare an multă bucurie în sufletele localnicilor, care vin cu drag să-şi vadă artiştii îndrăgiţi, uitând pentru o clipă de grijile şi problemele cotidiene. La ediţia de anul acesta, au încântat inimile participanţilor Irina Loghin, Nicu Paleru, Mioara Velicu, Ilie Roşu, Mariana şi Mihai Călin, precum şi Norica Enache. Totodată, organizatorul spectacolului muzical a fost Mihai Călin. De asemenea, ca de fiecare dată, maestrul de ceremonie a fost primarul comunei Ciocăneşti, Petre Pavel. Edilul şi angajaţii din cadrul primăriei au organizat întregul eveniment pentru ca toată lumea să simtă din plin că este ziua localităţii lor. „Ne bucurăm că sărbătorim astăzi (n.r. – luni, 21 mai) cea de-a patra ediţie a Zilei Comunei Ciocăneşti. Am dorit să organizăm acest eveniment de Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, într-o zi frumoasă de primăvară, pe care ni l-am dorit să-l dedicăm tuturor celor care poartă numele acestor sfinţi, precum şi tuturor localnicilor din Ciocăneşti. Ca de fiecare dată, şi la această ediţie au urcat pe scenă artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti, dar şi de petrecere, care au umplut de bucurie sufletele oamenilor. De asemenea, ne mândrim cu faptul că avem un ansamblu folcloric al comunei, dar şi o fanfară, pe care am înfiinţat-o în urmă cu câteva luni. Pentru fanfară am achiziţionat mai multe instrumente. Copiii au talent şi aşteptăm să ne aducă rezultate bune şi să ducă numele comunei cât mai departe. Pentru organizarea acestui eveniment, au fost alocaţi 25.000 de lei din bugetul local, iar restul banilor au venit din sponsorizări”, ne-a mărturisit primarul comunei Ciocăneşti, Petre Pavel.

Ansamblul folcloric şi fanfara comunei au uimit publicul

De la Ziua Comunei Ciocăneşti nu putea lipsi ansamblul folcloric al localităţii, numit „Macii Bărăganului”, coordonat de maestrul coregraf Aurel Mailat. Membrii ansamblului şi-au arătat talentul şi dragostea pentru dansul popular. Aceşti tineri talentaţi doresc să păstreze tradiţiile şi promoveze dansul popular românesc, ducând numele comunei Ciocăneşti chiar şi peste hotare. Mai mult decât atât, pe scenă şi-a făcut apariţia şi fanfara de copii din comuna Ciocăneşti, care a surprins participanţii la eveniment. De asemenea, tot în cadrul festivităţii, fetele care fac parte din trupa de dans a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din comună au urcat pe scenă pentru a-şi demonstra talentul, iar eleva Cătălina Grozavu a uimit publicul cu glasul său. De altfel, elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ciocăneşti, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare, etapele judeţene şi naţionale, au primit diplome şi premii, ce au fost înmânate de către directorul şcolii, profesorul Dan Melente.

În timpul Evului Mediu, la Ciocăneşti exista un mic port, prin care se exportau mărfuri în Peninsula Balcanică

La Ciocăneşti a existat, în timpul Evului Mediu o schelă, adică un port mic, prin care se exportau în Peninsula Balcanică diferite mărfuri, vite, dar în special sare. Pentru a fi transportaţi peste fluviu cu uşurinţă, bolovanii mari de sare, aduşi cu carele, se spărgeau de către ciocănaşi. De la numele lor, se pare, a rezultat numele aşezării. La Ciocăneşti era şi o vamă, ca dovadă a comerţului intens ce se făcea prin acest punct. La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul actual al comunei funcționau, în plasa Borcea a județului Ialomița, comunele Ciocănești -Mărgineni și Ciocănești – Sârbi. Prima era formată din satele Ciocănești – Mărgineni, Ciocănești – Pământeni și Găunoși, cu 1.807 locuitori, două biserici și trei școli (una mixtă, una de băieți și una de fete) având în total 181 de elevi (dintre care 60 de fete). Comuna Ciocănești – Sârbi era formată dintr-un singur sat, lipit de Ciocănești – Mărgineni și aflat imediat la vest de acesta. Comuna avea 1.437 de locuitori, o biserică și două școli, una de băieți, cu 74 de elevi, și una de fete, cu 57 de eleve. Anuarul Socec din 1925 consemnează apariția comunei actuale Ciocănești prin reorganizarea celor două foste comune. Ea era compusă din satele Andolina, Ciocănești și Smârdan, avea 5.114 locuitori și era reședința plășii Ciocănești din același județ. În 1950, comuna a trecut în administrarea Raionului Călărași din regiunea Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1968, ea a revenit la județul Ialomița, reînființat, iar satele Andolina și Smârdan au fost desființate și comasate cu satul Ciocănești. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comun ei la jude țul Călărași.