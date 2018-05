Municipiul Călăraşi a fost, la finele săptămânii trecute, gazda Manifestărilor Științei și Tehnicii Școlare „Florin Vasilescu”, derulate sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 24 – 26 mai şi a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, în colaborare cu Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului şi Muzeul Municipal.

Manifestările s-au desfășurat pe trei secțiuni, după cum urmează: Concursul de Știință și Tehnică pentru elevii de liceu, ediția a XX-a, subsecţiunea Concurs de proiecte interdisciplinare: matematică-științe-tehnologii, subsecțiunea Știință și artă: lucrări de pictură, modelaj, artă fotografică; Sesiunea de Comunicări Științifice a profesorilor, ediția a XV-a, tematica fiind preocupări, exemple de bune practici și inovații didactice privind dezvoltarea, într-o viziune transdisciplinară, a competențelor elevilor în domeniul MaST (Matematică-Arte-Științe-Tehnologii); expoziție de pictură: Felicia Huideș, profesor de fizică în București.

Evenimentul a început cu vernisajul unei expoziţii de pictură

Manifestările au început în data de 24 mai 2018, în cadrul Muzeului Municipal Călăraşi, unde a avut loc vernisajul unei expoziţii de pictură a profesoarei de fizică de la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” din Bucureşti, Felicia Huideș. Au fost prezenţi profesori din Bulgaria, Tulcea, Sibiu, Râmnicu Vâlcea şi Roşiorii de Vede.

Nicolae Micescu: „Totul se desfăşoară într-un cadru frumos, care creşte an de an”

Inspectorul de proiecte educaţionale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, dar şi cel care a pus bazele acestor manifestări, Nicolae Micescu, a declarat: „Suntem deosebit de onoraţi şi, în acelaşi timp, emoţionaţi, alături de colega noastră, profesor de fizică Felicia Huideş. Am o bucurie deosebită că suntem într-o frăţie româno-bulgară aici pentru că avem şi colegi din Bulgaria, dintr-un proiect intitulat ‘CBC Transfrontalier’ al cărui manager este profesor doctor Constantin Tudor. Totul se desfăşoară într-un cadru frumos, care creşte an de an. Anul acesta suntem la a doua ediţie în care avem şi o secţiune care se numeşte ‘Ştiinţă şi artă’. Ne vom delecta şi cu picturile elevilor care au o anumită viziune în ceea ce priveşte ştiinţa văzută prin ochii artistului”.

Prezentă la vernisaj a fost şi Ana Amelia Dincă, critic de artă, care a afirmat despre picturile Feliciei Huideş următoarele: „Experienţa domniei sale în zona acuarelei şi picturii este relativ recentă, însă pasiunea pentru acest domeniu îl are de mică. În clasa a VII-a, profesoara de desen a remarcat talentul pe care Felicia îl avea pentru această discipină şi i-a recomandat să meargă la Liceul de Arte ‘Nicolae Tonitza’, dar mama domniei sale a spus că aceasta nu e o meserie serioasă şi că ar trebui să se orienteze către un domeniu serios. Iată că domnia sa a absolvit Facultatea de Fizică, este profesoară de fizică şi acum a început să se aplece serios către artele frumoase. Expoziţia pe care o vedeţi astăzi (n.r. – joi, 24 mai 2018) este una bună, care s-a conturat, din punct de vedere tehnic, într-un mod foarte frumos. Lucrările par ca nişte bijuterii, acuarela este de o mare fragilitate şi sensibilitate, domnia sa ştie drumul pe care să îl urmeze. Face eforturi să îşi diversifice discursul plastic în zona esteticului. Temele pe care le abordează sunt cele consacrate: natura statică, peisajul, am văzut şi un portret în creion. Am observat că stilul domniei sale merge către o interpretare profundă şi în anumite compoziţii încearcă să folosească un discurs aproape abstract. Este foarte apropiată de zona aceasta a naturii. Este o iubitoare a culorii. Drumul pe care a pornit este unul care merită continuat”.

Realizatoarea picturilor, Felicia Huideş, a menţionat: „Mulţumesc organizatorilor, domnului Micescu în primul rând, pentru că a găsit de cuviinţă să mă invite la Călăraşi. Mulţumesc Muzeului Municipal pentru că s-a ocupat de această expoziţie. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit aici şi sunteţi alături de mine. Sentimentul este unic, mă simt extraordinar de bine atunci când desenez, când pictez”.

Concursul de Ştiinţă şi Tehnică „Florin Vasilescu” a ajuns la ediţia a XX-a

Deschiderea oficială a Concursului de Ştiinţă şi Tehnică „Florin Vasilescu”, aflat la cea de-a XX-a ediţie, s-a desfăşurat în data de 25 mai 2018, tot în incinta Muzeului Municipal. Au fost prezenţi profesorii şi elevii participanţi la concurs, inspectorul şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, Steluţa Caraion, reprezentanţii juriului şi doi profesori din Austria, Sigrid Holub şi Peter Holub. La competiţie s-au înscris 20 de echipe din Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară, Sibiu, Bucureşti, Tulcea, Roşiorii de Vede, Tutrakan (Bulgaria), Râmnicu Vâlcea.

Steluţa Caraion: „Suntem onoraţi că am creat deja o tradiţie în organizarea unor manifestări ştiinţifice în domeniul educaţiei”

Inspectorul şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, Steluţa Caraion, a precizat: „Bun venit la ediţia aniversară a Manifestărilor Ştiinţei şi Tehnicii Şcolare ‘Florin Vasilescu’, ediţie care ne onorează. Îmi face plăcere să salut pe onoraţii noştri invitaţi, oaspeţi din Bulgaria şi Austria şi pe distinşii profesori care vor juriza lucrările din cadrul concursului. Suntem onoraţi că noi, ca judeţ, am creat deja o tradiţie în organizarea unor manifestări ştiinţifice în domeniul educaţiei şi spun acest lucru pentru că anul acesta, în municipiul nostru, s-au desfăşurat astfel de activităţi. Fiind o ediţie aniversară, ne bucurăm de faptul că acest concurs se desfăşoară sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al cărei reprezentant este profesor universitar Dan Tiba. Dragi elevi şi profesori, vă felicit pentru îndrăzneala voastră de a participa la o astfel de acţiune. Lucrul acesta nu face decât să mă onoreze, pentru că vă oferă ocazia de a vă stimula competenţele în domeniile ştiinţei şi tehnologiei. Sunt convinsă că lucrările pe care urmează să le prezentaţi în cadrul concursului ‘Florin Vasilescu’ vor aduce în faţa juriului potenţialul vostru de a îmbina cunoştinţele dobândite şi de a vă da încrederea că sunteţi pe un drum bun. Vă doresc din tot sufletul să vă menţineţi trează această curiozitate în domeniul ştiinţelor. Succes şi sper să plecaţi de la noi cu amintiri frumoase şi cu dorinţa de a reveni la ediţiile următoare. Mulţumesc omului care an de an reuşeşte ca în municipiul nostru să se întâmple lucruri frumoase, pe tărâmul educaţiei, domnul inspector Nicolae Micescu”.

Profesorul Peter Holub a declarat: „Este o plăcere să fiu în Călăraşi din nou. Sunt implicat în mai multe proiecte educaţionale. Am învăţat multe de la echipa domnului profesor Nicolae Micescu şi sunt bucuros să văd cum au crescut proiectele şi ce a rezultat din proiectul MaST. Deşi am ieşit la pensie, sunt în continuare implicat în diverse proiecte educaţionale, fac multe experimente cu elevii pe partea de proiecte interdisciplinare de biologie şi ştiinţe. Sunteţi invitaţi pentru astfel de proiecte şi în Austria. Succes şi vă mulţumesc pentru invitaţie”.

În aceeaşi zi, elevii înscrişi la concurs şi-au prezentat lucrările şi au avut loc expoziţia „Ştiinţă şi Artă” şi Sesiunea de Comunicări a Profesorilor.

Manifestările s-au încheiat în data de 26 mai 2018, cu Gala premiilor Concursului de Știință și Tehnică „Florin Vasilescu”.