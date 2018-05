Cu purtarea de grijă și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Protoieria Călărași, localitatea Călărași, a organizat un pelerinaj de o zi la patru mănăstiri dobrogene Dervent, Peștera Sfântului Apostol Andrei, Strunga și Lipnița.

La Mănăstirea Dervent pelerinii au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dând și răspunsurile liturgige alături de părintele organizator. De asemenea, pelerinii s-au închinat închinat la Sfânta Cruce, făcătoare de minuni, și apoi au mers la izvorul cu apă tămăduitoare din proximitatea mănăstirii.

„În Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei ne-am rugat în peștera și biserica cu același hram, am sărutat cu evlavie o părticică din moaștele acestuia și am poposit la izvorașul cu același toponim, amintindu-ne de încreștinarea strămoșilor noștri de către Sfântul Apostol Andrei. De aici ne-am îndreptat către Mănăstirea Strunga, aflată într-o zonă mirifică,unde am făcut pomenirea Preacuviosului Părinte Cleopa Mustață, fost duhovnic al mănăstirii, trecut în veșnicie la numai 41 de ani, iar maicile ne-au invitat la o agapă duhovnicească. Ultimul obiectiv a fost Mănăstirea Lipnița. Aici au fost venerate părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântului Mare Mucenic Dasie, Sfântului Luca al Crimeei și altele. La finalul pelerinajului toate persoanele au primit iconițe, cruciulițe și pliante cu Mănăstirea Dervent din partea organizatorului.

Ajunși pe meleaguri călărășene, cei 57 de pelerini, i-am adus slavă și mulțumire lui Dumnezeu, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Apostol Andrei și tuturor sfinților dobrogeni pentru toate binecuvântările primite în această frumoasă zi de 01 Mai 2018”, a menţionat preot Achim C. Vergil-Marian, preot II la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași.