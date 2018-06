Cele mai bune cadre didactice din județul Călărași au fost premiate de către Sindicatul Liber din Învățământ (SLI) Călărași și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), cu ocazia evenimentului „Profesorul anului”.

Manifestarea a avut loc în data de 4 iunie 2018, la sala de ședințe a Consiliului Județean Călăraşi, unde prezenți au fost liderul SLI, Aurel Bogatu, inspectorul școlar general al ISJ Călărași, Elena Mihăilescu, inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean, Steluța Caraion, prefectul județului, George Iacob, administratorul public din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi, Valentin Deculescu, dascăli și directori ai instituțiilor de învățământ.

Liderul Sindicatului Liber din Învățământ, Aurel Bogatu, a declarat: „Vă mulțumim că participați la această activitate tare dragă nouă. Așa cum știm, mâine (n.r. – marţi, 5 iunie) este Ziua Educației și cu acest prilej organizăm festivitatea de premiere a ‘Profesorului anului’. Vă adresez salutul Organizației de Sindicat, urările de sănătate și succes mai departe, nu înainte de a vă felicita pentru rezultatele pe care le-ați obținut de-a lungul acestui an școlar. Ziua Educației, programată la finalul unui an școlar vine să încununeze activitatea deopotrivă a elevilor, cât și a profesorilor. Toate rezultatele elevilor poartă amprenta muncii cadrelor didactice. De aceea, acum, la ceas de bilanț al activității elevilor, dar și a profesorilor, Organizația de Sindicat a inițiat cu mai mult timp în urmă o festivitate de acordare a titlului de ‘Profesor al anului’ pentru cei mai merituoși profesori. Ne mândrim cu faptul că această inițiativă este a Sindicatului, dar a găsit poarta deschisă la Inspectorat. Imediat de la adoua ediție, Inspectoratul a marșat spre susținerea acestei inițiative. Mai trebuie subliniat faptul că această inițiativă este singulară. În țară, în alte județe nu se mai organizează. De aceea, consider că este meritorie poziția, atât a Sindicatului, cât și a Inspectoratului în a aprecia activitatea cadrelor didactice.Vă felicit încă o dată. Vă doresc vacanță plăcută pentru că urmează o binemeritată vacanță, atât cât este și cât se poate, deoarece vin examenele care ne prind pe majoritatea. Să dea Dumnezeu ca și la anul să ne întâlnim într-o asemenea formulă și pentru premierea colegilor noștri printre cei mai merituoși.”

Inspectorul școlar general al ISJ Călărași, Elena Mihăilescu, a afirmat: „Zi de sărbătoare astăzi (n.r. – luni, 4 iunie), când premiem excelența în educație, excelență pentru care stau mărturie nu doar rezultatele deosebite obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare, ci și implicarea deosebită a cadrelor didactice premiate în activitățile curriculare și extracurriculare, atât de la nivelul unităților de învățământ,cât și la nivel județean sau național. Vă felicit, dragi profesori, pentru că prin activitatea dumneavostră deosebită ați adus plus valoare învățământului călărășean. Vă doresc în continuare succes, putere de muncă și să reprezentați un exemplu atât pentru elevii dumneavoastră, cât și pentru toți colegii noștri din județ.”

Administratorul public al municipiului Călărași, Valentin Deculescu, a precizat: „Profesorii mei au un loc special în inima mea, pentru că m-au format ca om. Sper ca activitatea dumneavoastră să fie apreciată de Inspectorat și de Sindicat în continuare. Vreau să vă spun că Primăria Municipiului va încerca să fie alături de toate acțiunile dumneavoastră, alături de toată activitatea școlară. Vă urez la mulți ani și multă sănătate în continuare”.

Profesorii anului sunt următorii: Nicoleta Anghel, disciplina educație timpurie, Grădinița Nr. 1 Lehliu Gară; Andreea Mocanu, învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani; Magdalena Cornelia Ștefan, disciplina limba și literatura română, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași; Carolina Lăzărescu, disciplina limba engleză, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi; Doina Șerban, disciplina limba franceză, Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Oltenița; Magdalena Decu, disciplina limba latină, titular la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Călăraşi și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi; Adriana Constantin, disciplina matematică, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași; Daniel Anghel, disciplina geografie, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa; Olguța Ilie, disciplina istorie, titular la Școala Gimnazială Nr. 2 Borcea și la Școala Gimnazială Nr. 1 Dichiseni; Antonela Luminița Viașu, disciplina biologie, Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară; Ștefan Tudosoiu, disciplina fizică, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călărași; Tudora Baltac, disciplina chimie, Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Oltenița; Polixenia Arpășanu, disciplinele socio-umane, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călărași; Valentina Duță, disciplina religie, Colegiul Național „Barbu Știrbei” Călărași; Cristian Mavrodin, disciplina educație fizică, Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani; Tudora Pătrașcu, discipline tehnologice, Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Oltenița; Dorina Petcu, învățământ special, Școala Gimnazială „Carol I” și Școala Gimnazială Specială Nr. 1 Călărași; Ionuț Andrei Crișan, educație permanentă, Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Gară; Gabriela Tătuc, proiecte educaționale europene, Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru.

Fiecare profesor menționat a primit o diplomă și o sumă de bani.