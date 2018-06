Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, ne–a acordat un interviu, în cadrul căruia ne-a vorbit pe scurt despre principalele proiecte pe care CJ Călăraşi le are în derulare. Mai mult decât atât, Grama a adus în discuţie şi despre situaţia creată în cadrul societăţii Ecoaqua Călăraşi.

Reporter: Ce proiecte are în desfăşurare Consiliul Judeţean Călăraşi?

Eduard Grama: În ceea ce priveşte proiectele transfrontaliere, suntem în faza de precontractare, etapă în care BRCT Călăraşi (n.r. – Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră) verifică documentele pe care cei doi parteneri, români şi bulgari, le-au avut depuse în faza de evaluare. Consiliul Judeţean Călăraşi are patru proiecte care vizează: promenada de la brațul Borcea; reabilitarea clădirii Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” (Secția Copii) de pe strada București și alte două obiective pentru situații de urgență, respectiv reabilitarea clădirii Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași și dotarea ISU Călărași.

Reporter: Ce vizează aceste proiecte, ce se află în Programul Interreg România – Bulgaria?

Eduard Grama: La Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” (Secția Copii) de pe strada București a avut loc faza de precontractare la începutul lunii mai. Astfel, în cadrul acestui proiect, clădirea bibliotecii va fi reabilitată, modernizată şi dotată interior. Valoarea acestui proiect este de un milion de euro. Un alt proiect pe care-l avem este promenada de la braţul Borcea şi în acelaşi timp o legătură între Călăraşi şi Silistra, cu ambarcaţiuni uşoare. Valoarea acestui proiect este de şase milioane de euro. De asemenea, mai avem un proiect în parteneriat cu IJJ Călăraşi, ce are ca scop reabilitarea unei clădiri cu destinaţie finală Centrul de Comandă. Acest centru are ca scop transmiterea informaţiilor cât mai rapid către instituţiile ce aparţin MAI şi MApN. Totodată, în cadrul unui parteneriat, încheiat între CJ Călăraşi, ISU Călăraşi şi IJJ Călăraşi, avem un proiect prin care cele două instituţii ale MAI vor fi dotate cu mijloace fixe necesare intervenţiilor. Proiectul cu cel mai mic punctaj va rămâne în lista de rezervă până la închiderea unuia dintre cele menţionate anterior. La fiecare proiect, partea de cofinanţare este de 2%.

Reporter: În afară de proiectele transfrontaliere, ce v-aţi mai propus să realizaţi?

Eduard Grama: Consiliul Judeţean Călăraşi are depus din anul 2017 proiectul „Dezvoltarea braţului Borcea – port turistic de agrement”. Acesta a fost depus la nivel de studiu de fezabilitate şi evaluat în cadrul Ministerului Turismului, urmând ca în scurt timp să depunem autorizaţia de construire şi să semnăm un contract de finanţare. Proiectul are o valoare de 22 de milioane de euro. Totodată, în baza unui protocol încheiat între CJ Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi vom depune, până la data de 19 iulie 2018, 15 proiecte de reabilitare şi modernizare a şcolilor din judeţul Călăraşi. În domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte Spitalul Judeţean Călăraşi, săptămâna aceasta se depune documentaţia tehnico-economică privind corpul nou al spitalului. Suntem la faza premergătoare semnării contractului, proiectul având o valoare de 98 de milioane de lei. Mai mult decât atât, pe 5 iunie a fost comunicată aprobarea finanţării proiectului „Modernizare, reabilitare demisol Corp C din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi”, proiect ce are o valoare de 1,2 milioane de lei + TVA. Încă de la preluarea conducerii Consiliului Judeţean Călăraşi, preşedintele Vasile Iliuţă are ca priorităţi sănătatea şi educaţia.

Reporter: Paralel cu proiectele Consiliului Judeţean Călăraşi, în momentul de faţă, potrivit ultimelor informaţii, SC Ecoaqua Călăraşi nu are un director validat de Adunarea Generală a Acţionarilor. Având în vedere că aţi fost ales preşedinte al Adunării Generale a Acţionarilor a SC Ecoaqua Călăraşi, ne puteţi vorbi despre această situaţie?

Eduard Grama: Situaţia de la Ecoaqua, dacă o privim din punct de vedere al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi al Legii nr. 31/90, este una destul de clară. Dacă o privim din punct de vedere al dezinformărilor apărute în media în ultima perioadă, dezinformări aduse de un individ ieşit la pensie pe uşa din dos, care are doar interpretări şi păreri comuniste, situaţia pare neclară. Trebuie să înţelegem cu toţii că ne dorim intrarea în normalitate la Ecoaqua şi nu menţinerea stării de instabilitate, care a fost gestionată cu bună ştiinţă de acest lup moralist, aflat la „apus” de carieră. Situaţia este simplă, pe de o parte respectăm legea şi Ecoaqua funcţionează, iar, pe altă parte, ne vom implica pentru realizarea proiectului POIM (n.r. – Programul Operațional Infrastructură Mare) în vederea creării unor condiţii decente pentru locuitorii judeţului (apă potabilă şi canalizare în localităţi). Se încearcă în mod intenţionat amestecarea lucrurilor. Vă pot garanta că realizarea acestui proiect este independentă de ceea ce se întâmplă în acest moment în şedinţa AGA. Sunt convins că atât Consiliul de Administraţie, cât şi directorul general, oricare ar fi el, vor înţelege că doar respectând legea putem sta împreună la masa negocierilor.

Reporter: Vă mulţumesc pentru interviul acordat şi vă doresc mult succes în derularea tuturor proiectelor!