Comisia Europeană a lansat platforma online de înscriere pentru programul „DiscoverEU” prin care tinerii europeni, în vârstă de 18 ani, pot beneficia de un abonament gratuit de tren de până la 30 de zile valabil în cele 28 de state membre, finanțat de Uniunea Europeană (UE). Deputatul european Siegfried Mureșan, care, în calitate de negociator-șef al Bugetului UE pentru 2018, a alocat în premieră o finanțare de 12 milioane de euro pentru acest program, explică ce trebuie să facă tinerii care vor să călătorească gratuit în Europa.

„Tinerii care vor să se înscrie pentru a beneficia de un abonament gratuit de tren de până la 30 de zile cu care să viziteze Europa pot deja accesa platforma online de înscrieri la adresa europa.eu/youth/discoverEU_ro. Înscrierile se vor face în perioada 12 – 26 iunie 2018, dar sfătuiesc tinerii doritori să intre de astăzi pe platformă, să se familiarizeze cu criteriile de selecție și să lucreze la dosarul de înscriere. Criteriile sunt simple. În primul rând, fiecare posibil beneficiar trebuie să aibă vârsta de 18 ani la 1 iulie 2018 și să aibă naționalitatea unuia dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Așadar, eligibili sunt tinerii cu cetățenie UE născuți între 2 iulie 1999 și 1 iulie 2000 inclusiv. În al doilea rând, trebuie să prezentați un itinerariu de călătorie care poate să dureze de la o zi la 30 de zile. Călătoria trebuie să aibă loc în perioada 9 iulie – 30 septembrie 2018 și să cuprindă minimum o destinație din altă țară decât țara în care începeți călătoria și maximum patru țări în plus față de țara din care porniți. Puteți alege ca destinație oricare dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, puteți să vă înscrieți individual sau un grup de maximum cinci persoane. În final, va trebui să răspundeți la un chestionar cu cinci întrebări despre Anul european al patrimoniului cultural 2018 și inițiativele UE dedicate tinerilor. Călătoria se va face în mare parte cu trenul, dar, în cazuri excepționale, pentru destinații în care nu puteți ajunge cu trenul, se pot folosi și alte mijloace de transport. În total, se vor alege 15.000 de câștigători din toate statele membre, iar locurile sunt distribuite proporțional cu populația țării. Așadar, pentru România se vor aloca circa 750 de abonamente în această primă sesiune, deci aveți toate șansele să fiți selectați. Comisia Europeană va fi responsabilă cu selectarea câștigătorilor care vor fi anunțați la începutul lunii iulie. Mă bucur că acest proiect pentru care am negociat cu instituțiile europene și pe care l-am inclus în bugetul european a devenit realitate. Mă voi lupta să-l promovez cât mai mult în România pentru a avea cât mai mulți tineri români care să se înscrie încă din primul an. În al doilea rând, vreau ca acest program să continue și după 2020 și să devină un proiect de tradiție al Uniunii Europene, pe modelul ‘Erasmus’. Comisia Europeană a recunoscut potențialul acestui proiect și a propus în noul buget multianual 2021 – 2027 alocarea a 700 de milioane de euro pentru ‘DiscoverEU’. Însă eu cred că putem obține o finanțare și mai mare pentru ca, de îndată ce proiectul va deveni cunoscut, fiecare tânăr european care împlinește 18 ani să poată beneficia de acest ‘cadou de majorat’ din partea UE”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan.

Mai multe detalii despre procedura de înscrieri puteți găsi pe platforma online dedicată, europa.eu/youth/discoverEU_ro. Pentru alte întrebări și solicitări de ajutor, vă puteți adresa direct lui Siegfried Mureșan, la adresa: office@siegfriedmuresan.eu.