Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi a primit ieri, 6 iunie, vizita lui Francois Coste, directorul general al Groupama Asigurări și președintele Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România. Acesta a purtat discuţii cu conducerea CJ Călăraşi, exprimându-şi dorinţa de a vorbi şi cu autorităţile locale şi de a se implica activ în viaţa judeţului nostru.

„A fost o onoare pentru mine să-l am invitat, în județul Călărași, pe domnul Francois Coste, directorul general al Groupama Asigurări și președintele Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România. Domnia sa își dorește un dialog cu autoritățile locale vizând consolidarea comunității, dar și o implicare activă în viața județului. Am discutat pe marginea situației economice a zonei noastre, fiind deschis pentru colaborarea cu posibili oameni de afaceri francezi. La finalul întâlnirii am efectuat o vizită la o fabrică de procesare produse de origine animală și la o fermă agricolă. Domnul Francois Coste se află în România din 2012 și are o vastă experiență profesională de peste 34 de ani”, a menţionat Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.