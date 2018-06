Caz şocant la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragoş Vodă, unde o învăţătoare a fost bătută de mama a doi elevi, chiar în faţa copiilor din clasă. Incidentul neplăcut s-a produs în data de 13 iunie 2018, în jurul orei 14:00. Din păcate, elevii de clasa a III-a au asistat la scena cumplită. Învăţătoarea Andreea Colan, în vârstă de 26 de ani, a fost pălmuită şi trasă de păr de femeia nervoasă, din cauză că unul dintre băieţii săi a primit calificativul „insuficient” la o compunere la disciplina limba şi literatura română.

Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Dragoş Vodă, Lucian Trică, ne-a declarat: „Mama elevului a fost nemulţumită de o compunere şcolară pe care copiii au avut-o ca temă. Am înţeles că acesta a fost motivul principal. Totodată, am aflat că ar mai fi şi alte motive pentru care mama ar fi nemulţumită, dar deocamdată nu am foarte multe detalii. Cazul respectiv a fost semnalat organelor de poliţie, este în atenţia poliţiei. S-a declanşat anchetă din ziua producerii evenimentului. Miercuri, în jurul orei 14:00 a avut loc incidentul. Ceea ce pot să vă spun este că elevul a promovat clasa a III-a şi chiar în momentul producerii incidentului, mediile erau încheiate. Prea multe detalii nu am. Poliţia o să facă o anchetă şi probabil că o să îi ia o declaraţie acesteia şi ne va lămuri şi pe noi. A tras-o de păr şi a pălmuit-o în faţa elevilor. Este primul incident de acest fel în şcoala noastră, acest lucru ne miră şi pe noi foarte tare, că până în momentul de faţă, mama niciodată nu a venit să semnaleze conducerii şcolii anumite neplăceri la clasă. Incidentul s-a întâmplat în data de 13 iunie 2018. S-au deplasat la sediul unităţii doi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, au făcut o anchetă. Deocamdată, aşteptăm. E de competenţa poliţiei ceea ce s-a întâmplat. Doamna a venit paşnic la şcoală, nu a transmis niciun semnal că ar fi violentă şi că ar urma să se întâmple ceva. Pur şi simplu a cerut să discute cu domnişoara învăţătoare a clasei. Domnişoara învăţătoare nu este la şcoală în acest moment, este în concediu medical. Domnişoara învăţătoare este un cadru didactic deosebit, nu a creat probleme niciodată, are o conduită foarte frumoasă în rândul cadrelor didactice, este un model. Ne pare rău de producerea acestui eveniment.”

Inspectoratul de Poliţie Judeţean a deschis dosar penal

IPJ Călăraşi a întocmit dosar penal, mama elevilor fiind cercetată pentru infracţiunea de lovire. Din comunicatul de presă remis de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi reies următoarele: „La data de 13 iunie a.c., în jurul orei 14:00, polițiștii Postului de Poliție Dragoș Vodă – IPJ Călărași au fost sesizați cu privire la faptul că o învățătoare din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dragoș Vodă a fost victima unei agresiuni. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că profesoara ar fi fost agresată fizic de o femeie, de 30 de ani, fiind lovită cu palmele în zona feței. În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară, persoana în cauză fiind cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”.

FSLI: „I-a fost învineţită faţa şi i s-a smuls păr din cap, motiv pentru care a solicitat şi eliberarea certificatului medico-legal”

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) sesizează instituţiile statului să intervină în acest caz grav în care învăţătoarea din judeţul Călăraşi a fost agresată de mama unor elevi, chiar în şcoală, în faţa copiilor. Pentru că nu este un caz singular, FSLI cere Ministerului Educaţiei Naţionale să demareze o anchetă la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragoş Vodă, iar Parlamentului României să accepte solicitarea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, prin care cadrele didactice să capete statutul de autoritate publică.

„Incidentul a avut loc la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragoş Vodă din judeţul Călăraşi, unde învăţătoarea clasei a III-a a fost bătută de mama a doi copii cărora le predă. Părintele agresor a fost nemulţumit că unul dintre copii a primit calificativul ‘Insuficient’. Agresiunea a avut loc în sala de clasă, în faţa elevilor. În urma incidentului, directorul unităţii de învăţământ a alertat Poliţia, precum şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Colega noastră este, în acest moment, traumatizată fizic, după ce i-a fost învineţită faţa şi i s-a smuls păr din cap, motiv pentru care a solicitat şi eliberarea certificatului medico-legal. Totodată, vorbim şi de traume psihice, din cauza agresiunii”, se arată într-o informare a FSLI.

„Este de-a dreptul şocant ce s-a întâmplat în această unitate de învăţământ cu una dintre colegele noastre, care nu a făcut altceva decât să îşi facă meseria. Este un nou caz de violenţă în şcolile din România şi cerem imperativ Ministerului Educaţiei Naţionale să nu-l transforme într-o statistică banală. Solicităm intervenţia instituţiilor abilitate pentru a ancheta acest caz, dar nu este suficient. Avem nevoie de pază în şcoli, altfel oricine care intră în unitatea de învăţământ să agreseze cadre didactice sau elevi o poate face cu mare uşurinţă. În plus, cerem Parlamentului României să urgenteze votarea proiectului de lege prin care cadrul didactic să capete statutul de autoritate publică, ceea ce ar face ca pedepsele pentru agresori să fie mult mai mari şi să descurajeze astfel de comportamente. Dacă nu aplicăm măsuri să descurajăm agresorii, transformăm şcoala într-un loc în care pericolul poate fi la orice pas”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hăncescu.