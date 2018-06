ALDE Călărași a organizat, la finele săptămânii trecute, o conferinţă de presă care a avut ca principal scop prezentarea noului președinte interimar al filialei municipale Călărași, George Vlase. La conferinţă a participat şi președintele intermar al Organizației Județene, Laurențiu State, care a declarat că George Vlase a fost primit cu braţele deschise şi a primit misiunea ca într-o lună să organizeze din temelii organizaţia municipală.

„Am fost numit în fruntea Organizaţiei Municipale a ALDE Călăraşi, unde am să mă străduiesc să duc la îndeplinire obiectivele care mi-au fost trasate. La nivel de municipiu, avem în prezent, 120 – 130 de membri cu adeziune. Am făcut o inventariere și sper ca în septembrie, la următoarea conferință de presă, să pot să vă anunț că numărul acestora a crescut la 200 – 300. Cel mai important obiectiv este acela de a face ca și ALDE Călărași să devină o organizație activă. O organizație care să atragă membri, care să menţină alianţa cu PSD. Vom organiza activități individuale, dar şi alături de partidul de alianţă. Am ales ALDE pentru că de mulți ani activez în mediul privat și mă consider un om de dreapta. Nu vreau să fac de pe acum o analiză a realizărilor sau nerealizărilor actualei administrații din municipiu, dar este un lucru cert că este loc de mult mai mult și cu voință și implicare, se pot face lucruri bune de acum încolo… până acum se vede ce s-a făcut… Dacă ar fi să dau o notă actualei administrații locale, nu pot să-i dau decât o notă de trecere. Oricine dorește să vină alături de noi este binevenit, dar asta nu înseamnă că nu vor trece printr-un filtru”, a declarat, George Vlase.