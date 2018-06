Trei zile de proiecții de film cu intrare liberă sunt programate la Călărași, între 3 și 5 iulie, când are loc cea de-a șaptea ediție a festivalului Tenaris CineLatino. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub și face parte din inițiativele de dezvoltare socială ale companiei, urmărind să construiască prin film punți de dialog între oameni din culturi diverse.

Programul acestei ediții va include filme lansate în ultimul an în România și America Latină, printre care câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun film străin și primul documentar despre frumusețea sălbatică a naturii din România. Toate proiecțiile au loc în sala „Barbu Știrbei” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, care este partener al acestui eveniment alături de Consiliul Județean Călărași. Festivalul Tenaris Cinelatino va începe marți, în 3 iulie, cu premiera „Un soi de familie” („Una especie de familia”, Argentina, 2017). Filmul reflectă eforturile unei doctorițe din Argentina care încearcă să adopte un copil și a fost descris de presa internațională de specialitate ca „excelent realizat,sincer și plin de emoție”. Dramă cu elemente de thriller, „Un soi de familie”, va crea atât suspans, cât și momente de bucurie pe drumul lung către întemeierea unei familii.

Proaspăt câștigător al Oscarului pentru Cel mai bun film străin, filmul „O femeie fantastică” („Una mujer fantastica”, Chile, 2017) este o dramă foarte emoționantă ce îndeamnă publicul să-și abandoneze toate prejudecățile și va putea fi văzut în 4 iulie, de la ora 19.

Fanii comediilor vor avea ocazia să descopere umorul în două viziuni: din România și Brazilia. „Ghinionistul” spune povestea plină de umor și imprevizibil a unui tânăr chitarist care încearcă să se remarce, dar dă vina pe ghinion pentru toate eșecurile din viața lui. În rolurile principale îi veți recunoaște pe Gheorghe Visu, unul din marile nume ale cinematografiei românești, și pe mai tânărul său coleg Vlad Logigan.

„În căutarea nevrotică a serenității” („Neurotic Quest for Serenity”, Brazilia, 2017) este un prilej perfect de a descoperi umorul brazilienilor, urmărind povestea unei actrițe de telenovelăîn căutarea marelui rol al carierei sale.

Un moment special în această ediție TenarisCineLatino va fi proiecția documentarului „România neîmblânzită”. Producția este primul documentar de lung-metraj produs în România pentru distribuție în cinematografe și surprinde, în imagini spectaculoase, peisaje nealterate de trecerea secolelor, de la fauna și flora din Delta Dunării la marii prădători din Carpați, toate descrise de vocea inconfundabilă a actorului Victor Rebengiuc. Unul dintre cele mai de succes filme românești ale anului trecut, „Un pas în urma serafimilor”, câștigător al opt premii Gopo și al premiului publicului TIFF 2018, va fi prezentat la Călăraşi. Povestea este inspirată din viața regizorului debutant și de experiența acestuia de student într-un seminar teologic. Festivalul Tenaris CineLatino se află la cea de-a şaptea ediție și are loc în Zalău (26 – 28 iunie), Câmpina (30 iunie – 1 iulie) și Călărași (3 – 5 iulie), cele trei orașe din România în care TenarisSilcotub are activități de producție.

TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de fundația PROA, care are misiunea de a gestiona programele culturale ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, care organizează an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Tenaris CineLatino este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Călărași, Consiliului Județean Călărași și alCentrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Mai multe informații despre fiecare film din programvor fi publicate pe pagina de Facebook a evenimentului, Tenaris CineLatino.

Programul complet al proiecţiilor

Marți, 3 iulie

Ora 20:00 – „Un soi de familie”

Dramă/thriller. Argentina, 2017. Regia: Diego Lerman

Miercuri, 4 iulie

Ora 17:00 – „România neîmblânzită”

Documentar. România, 2018. Narat de Victor Rebengiuc.

Ora 19:00 – „O femeie fantastică”

Dramă. Chile, 2017. Regia: SebastiánLelio

Ora 21:00 – „Ghinionistul”

Comedie. România, 2017. Regia: Iura Luncașu. Cu: Vlad Logigan, Levent Sali, Gheorghe Visu

Joi, 5 iulie

Ora 17:00 – „Charleston”

Comedie/dramă. România, 2017. Regia: Andrei Crețulescu. Cu: Șerban Pavlu, Radu Iacoban, Victor Rebengiuc

Ora 19:00 – „Un pas în urma serafimilor”

Dramă. România, 2017. Regia: Daniel Sandu. Cu: Ștefan Iancu, Vlad Ivanov, Toto Dumitrescu

Ora 21:00 – „În căutarea nevrotică a serenității”

Comedie. Brazilia, 2017. Regia: Paulinho Caruso.