În contextul marcării Zilei Internaţionale împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri (26 iunie), Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) din Călăraşi a organizat ieri un eveniment în comunitate pentru promovarea modalităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber şi exemple pozitive de viaţă. La acest eveniment au participat partenerii instituţionali ai CPECA, grupuri de tineri care sunt preocupați de un stil de viață sănătos, precum şi voluntari ai unor asociaţii ce desfăşoară activităţi cu şi pentru tineri.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Călăraşi a organizat marţi, 26 iunie, un marş pentru marcarea Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri. Marşul s-a derulat între orele 09:00 şi 11:00, iar traseul a fost următorul: Orizont – 5 Călăraşi – Volna – Parcul Dumbrava (scenă).

Evenimentul a avut ca scop promovarea modalităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber şi exemple pozitive de viaţă. La acesta au fost invitați parteneri instituţionali ai CPECA din Călăraşi, grupuri de tineri care sunt preocupați de un stil de viață sănătos, precum şi voluntari ai unor asociaţii care derulează acţiuni cu şi pentru tineri. Participanții la acest marş au urcat pe scenă și au transmis mesajul lor antidrog – „Pot altfel!”.

Partenerii evenimentului au foist următorii: Primăria Municipiului Călăraşi, Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Palatul Copiilor Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, Crucea Roşie Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative Călăraşi, C.S Seijitsu Călăraşi, AS Portul Călăraşi, Cercetaşii Creştini Români – Filiala Călăraşi, Asociaţia „Alege să trăieşti” Călăraşi.

Începând din 1987, în fiecare an, pe 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) se marchează Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri. An de an, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate este promotorul campaniei internaţionale de sensibilizare privind provocarea majoră pe care drogurile ilicite o reprezintă pentru societate în ansamblu şi încurajează derularea, în lumea întreagă, a cât mai multor activităţi de atenţionare cu privire la acest fenomen.

Medicii, psihologii şi asistenţii sociali ai Agenţiei Naţionale Antidrog, atrag atenţia asupra riscurilor la care se expun persoanele care consumă droguri: infecţii grave (HIV, HVC, HVB, TBC etc.), infarct sau hemoragii cerebrale, deces, abandon şcolar, degradarea relaţiilor sociale, pierderea locului de muncă, infracţionalitate etc.