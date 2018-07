Consiliul Judeţean Călăraşi a convocat astăzi consilierii în şedinţă extraordinară pentru aprobarea a patru proiecte de hotărâre. La şedinţă s-au prezentat doar cei 17 consilieri din partea PNL, înregistrându-se lipsa consilierilor PSD şi ALDE. Este a doua şedinţă de Consiliu Judeţean care se desfăşoară fără consilierii Alianţei PSD-ALDE.

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei ordinare, consilierii judeţeni PSD-ALDE au părăsit sala după votarea primului proiect de hotărâre. Astfel, după retragerea celor 13 consilieri PSD şi ALDE au mai rămas în sală 16 consilieri PNL, însă şedinţa a continuat, fiind asigurată majoritatea. Decizia de a părăsi sala a fost luată în urma unui schimb de replici între preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, şi consilierul judeţean PSD George Chiriţă. Reprezentanţii PSD au solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind desemnarea unui membru ATOP din rândul consilierilor judeţeni. Preşedintele Vasile Iliuţă a spus că va introduce acest proiect într-o şedinţă viitoare. Iniţial, consilierii PSD au solicitat o pauză pentru consultări de zece minute, apoi au revenit în sală şi au transmis decizia de a părăsi şedinţa.

„Dumneavoastră voiaţi să aprobaţi proiecte personale, noi vrem să aprobăm proiecte de interes pentru judeţul Călăraşi. Ce faceţi astăzi este un gest ruşinos pentru călărăşenii care v-au ales să reprezentaţi judeţul”, a declarat Vasile Iliuţă.

La şedinţa extraordinară de astăzi, 2 iulie, s-a înregistrat din nou absenţa consilierilor judeţeni PSD şi ALDE. Pentru a afla motivul lipsei acestora, l-am contactat pe George Chiriţă, liderul consilierilor judeţeni PSD.

Acesta ne-a declarat că nu a discutat înainte de şedinţa cu colegii de partid: „Eu personal am avut de lucru şi nu am putut pleca de la serviciu. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu colegii mei, probabil acelaşi lucru. Au fost mai multe motive. Eu am avut un proiect de hotărâre (n.r. – proiectul privind acordarea unui stimulente în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare naştere) pe care nu mi l-au luat în seamă. În 30 de zile nu am avut niciun răspuns, aşa cum era legal. Mai mult, abia după şase luni mi-au dat un răspuns în condiţiile în care compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean, aşa cum scrie la lege, trebuie să îşi pună viză sau să ajute acolo unde este nevoie. Ei vin după şase luni şi spun că nu avem finanţare. Dacă primeam răspunsul în 30 de zile, găseam şi finanţare. Ăsta nu este un mod de lucru. Unde am avut amendamente şi au fost luate în considerare, este clar că au fost pe lege. Deci atunci când îi ajutăm cu amendamente, este bine, dar când avem o propunere de proiect, nu mai este în regulă. Atâta timp cât eu depun tot efortul necesar ca în şedinţe să avem hotărâri legale pentru toţi cetăţenii, nu e normal să fim daţi la o parte când avem un proiect. Nu se poate aşa ceva. Aceste şedinţe de consiliu şi hotărâri care sunt aprobate, de ce apar pe site-ul instituţiei după mult timp? Ultima postare este din 26 aprilie. Nu sunt postate proiectele, amendamentele şi discuţiile din lunile mai şi iunie. Toate acestea trebuie postate, nu putem să ascundem ceva cetăţenilor”.

În legătură cu proiectul de hotărâre la care făcea referire consilierul judeţean George Chiriţă, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Călăraşi, Marinela Voivozeanu a făcut următoarele precizări: „Domnul consilier judeţean George Chiriţă a depus la sediul instituţiei noastre un proiect, însă nesemnat. Abia după ce domnia sa a revenit şi a solicitat în plen sprijin pentru acest proiect, atunci a primit răspuns atât din partea Direcţiei Economice cât şi din partea Direcţiei Juridice. Nu există prevederi bugetare pentru această măsură şi mai cu seamă aceste stimulente sunt considerate beneficii de asistenţă socială care sunt reglementate prin legi speciale şi nu prin hotărâri de consiliu judeţean pe plan local”.