Sindicatul Liber din Învăţământ (SLI) Călăraşi a organizat vineri, 29 iunie, festivitatea de premiere a profesorilor care au împlinit în acest an vârsta de pensionare. Astfel, în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) dascălii s-au întâlnit pentru a ciocni un pahar de şampanie şi pentru a depăna amintirile adunate în timpul activităţii la catedră.

72 de cadre didactice au împlinit vârsta pensionării, dintre care zece au făcut cerere de prelungire a contractului de muncă.

Profesorii au primit din partea SLI suma de 500 de lei, o diplomă, o floare şi o carte în semn de mulţumire pentru activitatea desfăşurată. La eveniment nu a participat conducerea ISJ Călăraşi nici măcar cu o vorbă bună adusă celor care şi-au petrecut o viaţă în unităţile de învăţământ.

„Dispariţia din sistemul de învăţământ a unor oameni care şi-au făcut cu prisosinţă datorie va fi greu de înlocuit. Aţi auzit un suntet de clopoţel care a vestit începerea anului şcolar, momentul în care aţi intrat pentru prima oară în şcoala, momentul în care aţi fost chemaţi la cancelarie şi v-au fost repartizate clasele, închidere anului şcolar. Un sunet de clopoţel care acum vesteşte încheierea carierei. Începem cu un sunet de clopoţel şi încheiem la fel. Un sunet de clopoţel care va însoţit în toată perioada activităţii la catedră. Sunteţi generaţia care a predat înainte de 1989, atunci când mergeam la practica agricolă, munceam pe câmp, când aveam ‘23 August’, ‘Cântarea României’, ‘Daciada’ şi eram obligaţi să mergem la foarte multe acţiuni, însă eram respectaţi. După 1989, cu această extinsă democraţie, am fost marginalizaţi. Foarte mulţi au ignorat profesia de dascăl nemaifiind atractivă pentru tineri. De aceea am subliniat la început că ne va fi foarte greu să vă înlocuim cu oameni de aceeaşi calitate. Discriminarea şi marginalizarea noastră, deşi în Constituţie învăţământul este prevăzut ca ‘prioritate naţională’, ne-au făcut Cenuşereasa sistemului de salarizare. Suntem pe ultimele locuri în grila de salarizare. Dacă un muncitor necalificat are coeficientul 1 pe o grilă de la 1 la 12, la noi începe de la 1,62 până la 1,73. Cu alte cuvinte, societatea în momentul de faţă ne ignoră. Pe dumneavoastră care aţi fost făuritori de caractere. Copiii se nasc cu aripi, iar dumneavoastră i-aţi învăţat să zboare. I-aţi dirijat, aţi aprins focul cunoaşterii. În toată activitatea dumneavoastră, copilul este elementul central. Pentru toate acestea meritaţi stima şi recunoştinţa noastră”, a precizat preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Călăraşi, prof. Aurel Bogatu.