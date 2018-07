În ultima perioadă, la nivelul Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi s-a derulat activitatea de evaluare a personalului. Se pare că în urma creşterilor salariale nu mai sunt bani suficienţi la bugetul instituţiei, motiv pentru care s-a luat decizia reducerii cu 20% a schemei de personal.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă: „Perioada de evaluare a angajaţilor nu s-a încheiat. Avem şapte persoane în concediu. Când se vor întoarce vom termina evaluarea personalului. Până pe 10 iulie cred că avem rezultatele. Am făcut evaluarea ca urmare a creşterilor salariile ce au dezechilibrat foarte mult bugetul consiliului judeţean. Considerăm că, la momentul acesta, o reducere cu 20%, conform analizei pe care am făcut-o, ar putea să echilibreze bugetul judeţului Călăraşi. Bugetul se va echilibra cu reducerea a 20% din personalul Consiliului Judeţean. În urma evaluării, angajaţii vor da examene şi vor fi concurenţi. De exemplu, funcţionarul public principal va da examen cu colegul lui şi din trei colegi va trebui să rămână doi. În momentul de faţă, Consiliul Judeţean are 156 de angajaţi, ies la pensie şapte, iar alţi 13 trebuie să plece. Salariile pentru restul angajaţilor vor rămâne la fel. Noi am făcut prima evaluare de eficientizare şi reorganizare a Consiliului Judeţean Călăraşi. În funcţie de efectele pozitive sau mai puţin pozitive, vom decide dacă vom continua şi pe subordonate”.

11 pensionari, angajaţi în Consiliul Judeţean şi subordonate

Cu toate că majorările salariale au dezechilibrat bugetul CJ Călăraşi, în ultimii doi ani, la nivelul instituţiei au fost angajaţi mai mulţi pensionari care cumulau venitul din pensie cu salariul. La data de 23 mai 2018, conform unor informaţii oficiale, doar la nivelul Consiliului Judeţean, fără a lua în discuţie serviciile subordonate, erau angajate şapte persoane care cumulau salariile cu pensiile, salariile de bază ale acestora fiind de: 5.134 de lei, 9.321 de lei, 10.008 de lei, 10.268 de lei şi 11.248 de lei.

Tot la aceeaşi dată, la nivelul instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Călăraşi, figurau angajaţi patru pensionari, după cum urmează:

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie – un pensionar care cumulează venitul din pensie cu salariul de încadrare brut în valoare de 3.458 de lei.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraşi are încadrat un pensionar cu un salariu brut în valoare de 8.398 de lei.

Muzeul Dunării de Jos are încadrat cu jumătate de normă un pensionar pe caz de boală gradul II, cu un salariu brut în valoare de 970 de lei.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călăraşi are angajat un pensioar cu 0,39 normă, cu salariul de încadrare brut în valoare 1.720 de lei.