Federaţia Română de Baschet şi Primăria Municipiului Mangalia au organizat, pentru al patrulea an consecutiv, Festivalul Național de Babybaschet şi Minibaschet. Competiţia de Babybaschet s-a derulat în perioada 24 – 30 iunie 2018, iar la aceasta a luat parte şi echipa feminină a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi. Călărăşencele au obţinut locul întâi în seria a treia/Seria C.

Potrivit antrenorului secţiei de baschet a CSM Călăraşi, Liviu Tache, la festival au participat 28 de echipe din toată ţara, care au fost împărţite în trei serii. Echipa Clubului Sportiv Municipal Călăraşi a participat în seria a treia/Seria C. Aceasta a jucat opt meciuri, câştigându-le pe toate. În acest an, formatul competiției a fost diferit, astfel că nu s-a realizat un clasament și nu s-a decernat titlul de campioană.

„Fiind nouă echipe în serie, am jucat opt meciuri. Am obţinut opt victorii din tot atâtea meciuri şi avem locul I în Seria C. Începând de anul acesta se joacă fără clasament general, aşa că, altfel spus, suntem în primele trei locuri. Au participat 13 fetiţe cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani. Am fost acum doi ani la aceeaşi competiţie, am jucat cu fetiţe mai mari de vârstă, dar şi anul trecut, unde la fel, echipele aveau vârste mai mari. Acum, când ne-a venit rândul să obţinem şi noi un rezultat, s-a schimbat regulamentul şi nu se mai face clasament general. Rezultatul este bun, dar pentru noi este nenorocos din această cauză. Urmează o vacanţă şi o reînnoire a activităţii în data de 1 august 2018. La anul vom participa la o categorie mai mare de babybaschet, urmează un minibaschet, unde jucătorii au 11 ani. Peste doi ani, urmează o competiţie care are campioni naţionali, se numeşte Under 12”, a declarat antrenorul echipei călărăşene de baschet, Liviu Tache.

Principalii realizatori ai echipei CSM Călăraşi au fost: Alesia Beta (106 puncte), Bianca Mihalache (48 de puncte) şi Eva Băbuş (30 de puncte).

Deşi antrenorul Liviu Tache este voluntar, deci, nu este plătit, acesta are rezultate foarte bune cu echipa de baschet. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi a cerut Ministerului Tineretului şi Sportului un post de antrenor de baschet, însă acesta nu a fost oferit.