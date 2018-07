Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, s-a întâlnit cu reprezentanții fabricii Saint Gobain România pentru a discuta despre deschiderea unui nou punct de lucru pe raza municipiului.

„În cursul acestei săptămâni am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții fabricii Saint Gobain România și am discutat despre chestiuni punctuale legate de colaborarea cu administrația locală. Am fost informat despre stadiul noii fabrici de parbrize ce se va deschide anul acesta la Călărași, reprezentanții Saint Gobain menționând că în septembrie 2018, linia va fi, practic, instalată și gata de punerea în funcțiune. De asemenea, au mai fost punctate aspecte legate de avizele necesare pentru punerea în funcțiune a liniei de parbrize, refacerea drumului de 2,2 kilometri de la ieșirea din fabrică până la Drumul Naţional spre autostradă, precum și modalitățile de identificare și angajare de specialiști pentru Saint Gobain România, aici fiind discutată și necesitatea formării anumitor categorii de persoane pentru posturi specifice”, a precizat primarul Daniel Ştefan Drăgulin