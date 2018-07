Echipa feminină de baschet a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi are nevoie de ajutor financiar pentru a participa la Festivalul Naţional de Babybaschet şi Minibaschet. Din păcate, CSM Călăraşi nu are bani suficienţi pentru a susţine material formaţia, aşa că antrenorul Liviu Tache caută sponsori, pentru ca la anul, dar şi în următorii ani, baschetbalistele din Călăraşi să fie prezente la evenimentul sportiv.

Antrenorul echipei, Liviu Tache, ne-a declarat că anual cele 13 sportive de clasa a II-a participă la Festivalul Naţional de Babybaschet şi Minibaschet. În urmă cu doi ani, când echipa s-a arondat la CSM Călăraşi, nu existau probleme materiale, suma necesară de 9.000 de lei pentru a participa la competiţia menţionată anterior şi costul transportului fiind acoperite de club. Însă, în anul următor competiţional, CSM Călăraşi a avut alte priorităţi, mai precis a trebuit să sprijine sportivii de la celelalte secţii care aveau rezultate formidabile, iar contribuţia către echipa de baschet s-a micşorat, aceasta nefiind suficientă pentru a lua parte la campionatul de babybaschet.

„Dacă iniţial comunicam cu părinţii la selecţie şi le spuneam că e nevoie de o sumă între 500 şi 600 de lei pentru o competiţie de o săptămână, undeva într-un oraş din ţară, de data aceasta fiind arondaţi, legitimaţi la CSM Călăraşi acum doi ani, le-am spus părinţilor că totul este gratuit. Şi aşa a fost acum doi ani, în anul competiţional 2015 – 2016. După aceea, în anul următor, CSM a avut alte priorităţi şi contribuţia financiară a clubului s-a micşorat pentru noi. Această competiţie are loc la finele anului şcolar, în prima săptămână, în a doua sau a treia a vacanţei de vară. Avem cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa. În ultimii trei ani, competiţia s-a ţinut la Mangalia. În consecinţă, având în vedere că există o singură competiţie într-un an de zile, cea din vacanţa de vară, solicităm ajutorul unei firme care să ne ‘adopte’, să se adauge la denumirea clubului nostru, nu aceea a CSM-ului, ci la cea a CS Temerarii, care este un club particular întemeiat de mine tot prin sponsori. Dacă găsim o firmă, trebuie să ne înregimentăm la Federaţie, sunt nişte formalităţi şi să ne ofere suma de 15.000 de lei la competiţia anuală. De ce 15.000 de lei? Pentru că nu ştim unde se va ţine. Ea costă, acolo ajunşi, în jur de 9.000 de lei, dar cu cât distanţa e mai mare, cu atât cheltuielile de transport sunt mai mari. Transportul, până acum, a fost oferit de Clubul Sportiv Municipal, ne-a oferit microbuzul de aceea aveam nevoie de doar 9.000 de lei, nu de 15.000 de lei. Noi am făcut cinci antrenamente pe săptămână şi rezultatele s-au văzut. Avem 13 fetiţe în echipa de baschet. Ne antrenăm la Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’, la subsol, unde e Grădiniţa cu Program Normal ‘Prâslea’. Eu sunt voluntar, nu sunt angajat al CSM Călăraşi, nici nu vreau bani, eu vreau să primesc bani pentru fetele astea, ca să poată lua parte la competiţia aceasta anuală. Am reuşit să promovez o fată numită Munteanu Gabriela iniţial, acum s-a căsătorit şi se numeşte Gabriela Eremia. Participând la competiţii sportive, a văzut-o cine trebuia şi a ajuns la Clubul Olimpia şi de aici în lotul naţional de junioare de tineret, iar acum se află în primele cinci senioare ale naţionalei de baschet a României”, ne-a declarat antrenorul Liviu Tache.

Anul acesta, antrenorul a reuşit să facă rost de bani, cu greu însă, şi a participat la competiţia de babybaschet, în perioada 24 – 30 iunie, de unde fetiţele cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani s-au întors acasă cu locul întâi în cadrul Seriei C.

Cei care doresc să ajute echipa de baschet a CSM Călăraşi pot lua legătura cu antrenorul Liviu Tache, la numărul de telefon 0729/411.948.