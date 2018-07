În urma ultimului control la spitalul din Italia, medicii au spus că rezultatele analizelor medicale ale lui David nu au fost bune, drept pentru care acesta va fi pus pe lista de aşteptare pentru transplant. Între timp, părinţii copilului vor fi supuşi unor investigaţii medicale pentru a se stabili dacă unul dintre ei poate fi donator pentru David.

Soarta lui David Cristian Geageac, copilul de numai un an şi şapte luni diagnosticat în România cu atrezie de căi biliare intrahepatice, stă acum în mâinile doctorilor italieni. Pentru că părinţii nu au primit niciun răspuns de la medicii din ţara noastră cu privire la şansele de supravieţuire ale micuţului, aceştia au decis să meargă la un spital din capitala Italiei.

Părinţii fac toate eforturile pentru a-i reda şansa la viaţă băiatului lor şi astfel au dorit să ceară o părere şi doctorilor italieni. În spitalul din Italia, David a fost supus unor noi investigaţii medicale, iar diagnosticul a fost altul decât cel dat de către doctorii din România, un diagnostic mult mai grav. Astfel, în urma investigaţiilor, medicii italieni au spus că micuţul suferă de sindromul Alagille. Acest sindrom este o tulburare genetică ce se caracterizează prin faptul că un om are mai puţine canale biliare în ficat comparativ cu o persoană normală. Din păcate, sindromul Alagille este o tulburare complexă care poate afecta alte părţi ale corpului incluzând inima, rinichii, vasele de sânge, ochii, faţa şi constituţia scheletică.

Având în vedere diagnosticul stabilit, doctorii italieni au fost de acord să preia acest caz cu condiţia ca părinţii să rămână în Italia, perioadă în care David va urma un tratament la domiciliu. Părinţii copilului ne-au mărturisit că medicii încearcă să-l stabilizeze cu ajutorul acestui tratament, urmând să-i facă transplant hepatic.

Deşi David se află sub tratament, rezultatele analizelor micuţului nu au fost bune

În urma ultimului control la spitalul din Italia, doctorii au spus că rezultatele analizelor medicale ale lui David nu au fost bune, drept pentru care va fi pus pe lista de aşteptare pentru transplant.

Între timp, părinţii copilului sunt nevoiţi sa facă mai multe investigaţii medicale pentru a se stabili dacă unul dintre ei poate fi donator pentru David, analize care ajung la suma de 6.700 de lei. Operaţia de transplant va fi gratuită dacă părinţii nu vor fi supuşi intervenţiei chirurgicale pentru donare. În cazul în care unul dintre părinţi va fi compatibil, aceştia trebuie să suporte costul intervenţiei medicale.

În prezent, David împreună cu părinţii se află în Călăraşi aşteptând să fie chemaţi definitiv in Italia. Pâna la transplant si după acesta, băiatul va trebui să rămână împreună cu mama sa în Italia, pentru a fi sub supraveghere medicală. Acest lucru implică o serie de costuri, bani de care familia copilului nu dispune. Părinţii trebuie să suporte mai multe cheltuieli, printre care se numără tratamentul şi hrana micuţului, precum şi a lor, chiria, plus alte nevoi.

Persoanele care doresc să facă o faptă bună şi să contribuie la o copilărie fericită pentru David Cristian pot face donaţii în contul: RO20BRDE120SV18962311200, pe numele Alina Daniela Geageac.