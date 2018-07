Viceprimarul municipiului Călărași, Viorel Ivanciu, a participat marţi, 10 iulie, la o conferinţă de presă organizată la sediul Partidului Naţional Liberal (PNL). Acesta a făcut apel la responsabilitate civică şi a cerut călărăşenilor să se implice dezvoltarea comunităţii.

„Azi despre asta vreau să dicutăm despre idei noi. Să începem să ne ajutăm noi cu mânuțele noastre, cu creierașele noastre și cu sufletele pline de curaj și entuziasm, să începem să reclădim din cenușă ceea ce am moștenit de la cei de dinaintea noastră. Și concret despre disciplina socială și voluntariat. E timpul să arătăm că suntem o comunitate! Am descris mai înainte elementele unei filosofii bune pentru comunitatea noastră și am inițiat împreună cu municipalitatea, cu asociatii si organizatii neguvernamentale, mai multe acțiuni și programe de îmbunătățire a calității serviciilor municipale și implicit a calității vieții cetățenilor: disciplina urbanistică și a spațiilor urbane,o mai mare preocupare pentru spațiile verzi,colectarea selectivă a gunoiului, îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale, o preocupare pentru frumos și prietenos petru cetățeni… Toate acestea le lansez ca provocări și pentru comunitatea noastră. Municipalitatea, oricâți oameni competeți ar avea, nu poate rezolva singură aceste probleme. De aceea mă gândesc la o mai intensă dezbatere publică, sinceră a acestor probleme, la interesul și considerația administrației petru participarea cetățenilor la deciziile publice și ulterior la participarea și responsabilitatea pentru punerea în aplicare”, a precizat Viorel Ivanciu, viceprimarul municipiului Călărași şi președintele Organizației Municipale a PNL Călărași.

Ivanciu: „Responsabilitatea individuală e singura care există și pe care ne putem baza”

„Responsabilitatea individuală e singura care există și pe care ne putem baza. Este și o valoare liberală. Când eu îmi asum responsabilitatea pentru felul în care mă simt, pentru câți bani fac, pentru starea sănătății mele, pentru felul în care arăt, pentru cât de dezvoltat sunt in interior, atunci am șanse să fiu un om de calitate. După ce mi-am asumat responsabilitatea pentru mine, pot face un pas înainte și să îi ajut pe cei mai apropiați mie, prin puterea exemplului meu. Să îi inspir și motivez și să îi învăț cum să fie și ei responsabili pentru propria lor persoana. Apoi, împreună, îi putem învăța pe cei din jurul nostru să fie responsabili și astfel creem o comunitate în care să trăim și să ne simțim bine. Oraşul nu înseamnă doar clădiri, şosele, parcuri, garduri, colţuri abandonate, conducte de apă, reţele de cabluri, ci mai ales interacţiuni între cetăţeni, contacte, relaţii sociale, situaţii de comunicare, directe şi indirecte. Toate acestea alcătuiesc complexitatea vieţii sociale urbane şi dau viaţă oraşelor. Oraşul reprezintă un sistem complex de organizare socială, care implică o serie de instituţii sociale şi o configuraţie tipică a relaţiilor sociale. Acest lucru face ca utilizatorii oraşului, relaţiile sociale pe care ei le dezvoltă în oraş, modurile în care trăiesc şi locuiesc, problemele cu care se confruntă, spaţiul urban în general, să facă obiectul preocupării zilnice a municipalității”, a mai transmis Ivanciu.