Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, în data de 11 iulie 2018, în consultare publică, proiectul Metodologiei – cadru care reglementează organizarea și desfășurarea competițiilor școlare.

Sintagma „competiții școlare” include olimpiadele școlare și concursurile școlare organizate pe discipline de învățământ, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare/calificări și domenii de pregătire profesională, concursuri de creație, concursuri și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare pentru elevi. Acestea au caracter științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic și sportiv.

Metodologia respectă principiul egalității de șanse și, în egală măsură, susține performanța școlară înaltă, stabilind subiecte unice, pe țară, la etapa județeană a olimpiadelor școlare și acordând, în baza unui clasament național, locuri suplimentare la etapa națională a olimpiadei.

Numărul participanților la etapa națională este de 70 de elevi pe an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie şi biologie și 60 de elevi pe an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București. Se califică la etapa națională cei 47 de câștigători ai etapei județene, din cele 41 de județe și şase sectoare ale municipiului București, la care se adaugă 23, respectiv 13 locuri suplimentare pe an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național. La olimpiadele care nu se organizează în toate județele, formula de calcul a numărului de participanți la etapa națională este stabilită în metodologie. „Selecția membrilor comisiilor centrale ale olimpiadelor naționale se realizează, pe baza aplicațiilor candidaților în platforma brainmap.ro, de către o comisie de selecție a MEN care va avea în vedere principiul calității în educație. Tot în vederea creșterii calității condițiilor de organizare și desfășurare a olimpiadelor naționale, se va dubla alocarea financiară pentru elevii și cadrele didactice participante la etapa națională a olimpiadelor școlare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă și cazare. În premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea etapelor județene și naționale. Aceasta se va face similar plății cadrelor didactice implicate în examenul național de bacalaureat, cu excepția evaluatorilor, ale căror remunerații sunt dublate, comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la examenul de bacalaureat. În acest context, reamintim că sumele nete de plată acordate profesorilor implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de bacalaureat și evaluare națională pentru clasa a VIII-a au crescut deja cu 60% în anul 2018 față de anul precedent. O altă noutate a acestui proiect de metodologie o reprezintă modalitatea de evaluare a lucrărilor elevilor participanți la etapa județeană a olimpiadelor școlare. Aceasta se va realiza în alt județ (județul evaluator) decât cel în care a susținut proba candidatul (județul de origine), ceea ce crește gradul de obiectivitate în aprecierea lucrărilor și siguranța stabilirii unei reale ierarhii naționale a valorilor. Soluționarea contestațiilor se va face, de asemenea, în alt județ decât județul de origine și județul evaluator. Un element de noutate introdus de acest proiect de metodologie îl constituie și desfășurarea etapei naționale a olimpiadelor, de regulă, în universitățile de stat din România. În acest fel, olimpicii vor cunoaște, în mod direct, facilitățile pe care universitățile românești le pot pune la dispoziția lor pentru studii universitare și de cercetare în domeniu. Particularitățile olimpiadelor date de specificul disciplinei vor fi prevăzute prin regulamente specifice de organizare și desfășurare a competițiilor școlare elaborate și aprobate la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale”, se arată într-un comunicat de presă al MEN.

Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care manifestă interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic și în cel sportiv. Totodată, competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, competitivitatea și comunicarea interpersonală.