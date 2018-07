118 candidaţi vor susţine, în data de 18 iulie 2018, în Călăraşi, proba scrisă a Definitivatului. Potrivit calendarului de desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, candidaţii înscrişi vor susţine proba scrisă săptămâna viitoare, urmând ca primele rezultate să fie afişate pe 24 iulie. Contestaţiile vor putea fi depuse în zilele de 24 şi 25 iulie, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 27 iulie 2018. Conform metodologiei, stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de 300 de lei.

Anul trecut, în judeţul Călăraşi, 99 de profesori, din cei 116 înscrişi, au susţinut proba scrisă a Definitivatului. Au reuşit să promoveze examenul 32 de cadre didactice, iar rata de promovare a fost de 45,71%. 17 dascăli din cei înscrişi au absentat, în timp ce alţi 29 s-au restras.