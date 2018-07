ENGIE România, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi Asociaţia Hands Across România, a lansat anul acesta primul program de învățământ profesional dual cu specific energetic din municipiul Bucureşti, „Energie pentru meseria mea”. Grupul ENGIE România, prin companiile sale Distrigaz Sud Retele S.R.L. şi ENGIE Servicii S.R.L., a luat iniţiativa înfiinţării a două clase (56 de locuri) cu calificarea „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” în sistem de învaţământ profesional dual, începând cu anul şcolar 2018-2019. 52 de elevi din judeţele Călărași, Dâmbovița şi Giurgiu au fost admişi la programul „Energie pentru meseria mea”.

Programul a fost adus la cunoştinţă copiilor şi familiilor acestora printr-o amplă campanie de informare constând în sesiuni şi materiale de informare dedicate, care s-a derulat în 73 de școli din municipiul București şi 83 de școli din zonele rurale și orașe mici ale județelor Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Giurgiu. În cadrul celor 230 de sesiuni de informare, avantajele învățământului profesional dual au ajuns la peste 5.000 de copii și 2.500 de părinți. Dintre aceștia, 650 de elevi au fost interesați de program, completând un formular de preînscriere, 112 elevi depunând dosarul pentru înscrierea la colegiu. Având în vedere că numărul elevilor înscriși în perioada 15-19 iunie a depăşit cele 56 de locuri disponibile, s-a recurs la organizarea unui proces de selecție la care s-au prezentat 110 elevi și care a constat în: interviu și test scris la disciplina educație tehnologică; media claselor V-VIII și nota evaluare națională, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual. Au fost admiși 52 de băieți și patru fete, cu precizarea că toți acești elevi au susținut, în prealabil, și examenul de evaluare națională, deși nu era obligatoriu, primul loc fiind ocupat de o elevă, cu nota 7,66. În ceea ce privește proveniența elevilor, 20 de elevi sunt din București și 36 din județele Dâmbovița, Giurgiu și Călărași. Având în vedere mediile ridicate, obținute la admitere de către tinerii candidați, compania a solicitat deja suplimentarea cu patru locuri. „Ne bucură interesul manifestat față de oferta educaționala a Grupului ENGIE Romania, precum și înscrierea unui număr atât de mare de elevi. Suntem mândri că elevii admiși au un nivel bun de pregătire, fiind comparabili cu cei admiși în liceele tehnice(cu durata de patru ani). Avem un start foarte bun pentru profesioniștii de mâine, iar din toamnă vom începe, împreună cu ei, o experiență educațională deosebită, care va îmbina aspectele teoretice cu cele practice, menităsăcontribuie la dezvoltarea învăţământului tehnic din România”, afirmă Diana Ghiţă, director Resurse Umane şi Relatii Sociale al Grupului ENGIE Romania. În baza parteneriatului existent între companiile Grupului ENGIE Romania şi instituţia de învăţământ parteneră, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Bucureşti, elevul beneficiază de formare teoretică și practică de la școală și companie, timp de trei ani, în baza unui contract de pregătire practică. Școala asigură resurse umane şi financiare pentru formarea teoretică, iar compania asigură resursele umane şi financiare pentru formarea practică a elevilor care se inscriu in această formă de învăţământ. Avantajele înscrierii în această formă de învăţământ sunt multiple: elevii acumulează experiență practică în companie, pot dobândi o calificare la absolvirea scolii, iar în cazul în care decid să îşi continue studiile, pot obține bacalaureatul. De asemenea, cei care se înscriu au posibilitatea de a obține burse lunar (în valoare de 500 de lei, acordată de companie, suplimentar față de bursa lunară suportată de statul român, în valoare de 200 de lei), la care, în funcție de rezultatele școlare, se poate adăuga bursa de merit de 200 de lei/lună, acordată de companie. În plus, pot beneficia de acoperirea cheltuielilor de transport pre-urban, în limita a 140 lei/lună, precum şi de asigurarea mesei de pranz pe durata practicii. ENGIE România este partenerul strategic al Școlii Profesionale Metropolitane în Sistem Dual din București pentru dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual. Parteneriatul are la bază împărtăşirea de valori comune: performanţa, exigenţa, angajamentul, precum şi ambiţia de a face din școala profesională în sistem dual, în special, un motiv de mândrie pentru toţi românii şi un model pentru tinerele generaţii de muncitori calificați.