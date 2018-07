Chopper Academy MC România vă invită la Black and White Motor Party 2018. Petrecerea va avea loc în weekend-ul 20-22 iulie 2018, pe malul Dunării, în Călăraşi, Complex Albatros Podul 4, situat pe Șoseaua Chiciului, nr. 7. Complexul dispune de spațiu de campare, toalete și dușuri, plajă, hotel, restaurant și multe alte facilități. Nici anul acesta, pe parcursul celor trei zile, nu vor lipsi berea rece la dozatoare, concursurile cu premii, concertele rock, parada moto, folk la focul de tabără și alte surprize pe care le veți descoperi la fața locului. În fiecare seară vor urca pe scenă trupe rock. Vineri, 20 iulie, vor concerta: Over Band (Trupa Over); Scarlet Aura; Zob. Sâmbătă, 21 iulie, vor susţine concerte: Wild Side; Lupul Cel Rău; Antract; Iris. După spectacole, cei prezenţi se vor delecta la foc de tabără cu muzică folk în compania lui Bolek. Petrecerea va fi prezentată de Cristian Hrubaru, motostivuitorist la Rock FM. Motoarele vor fi parcate separat de locurile de campare, într-un spațiu supravegheat. Prețul de intrare la petrecere, pe perioada celor două zile, este de 25 lei. Cazarea se poate face la cort, gratuit sau contra cost la hotelul din complex. Rezervări se pot face la numerele de telefon: 0242/312.265; 0721/908.413. Anul trecut, sute de motociclişti sosiți din toate colțurile țării, dar și din afara acesteia, s-au întâlnit, la Călărași, pe Plaja Pod 4, cu ocazia evenimentului organizat de Chopper Academy MC România, “Black & White Motor Fest”. Peste 1.300 de participanți la festivalul moto s-au bucurat de cele trei zile petrecute la maxim, într-un loc superb, unde au fost primiți cu respect de către organizatori, unde au avut prilejul să se relaxeze, să se bucure de peisaj şi să asculte muzică pe placul lor.