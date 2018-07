Muncipiul Călăraşi a fost, la finele săptămânii trecute, gazda unui eveniment minunat, „Noaptea albă a muzicii folk”. Este pentru a doua oară când în oraşul nostru are loc acest proiect cultural, care s-a bucurat, şi în acest an, de prezenţa numeroasă a publicului călărăşean. În data de 20 iulie 2018, în Parcul Dumbrava s-a ascultat muzică bună, acompaniată de chitări şi poeme.

„Noaptea albă a muzicii folk” a fost una magică pentru călărăşeni, pentru artiştii prezenţi pe scena din Parcul Dumbrava, dar şi pentru echipa Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie. Ştefan Niţu este cel care a pus bazele acestui eveniment spectaculos. La a doua ediţie a „Nopţii albe a muzici folk” au fost prezenţi artiştii: Mircea Vintilă, Emeric Imre, Dinu Olăraşu, Titus Constantin, Maria Gheorghiu, Ovidiu Mihăilescu, Zoltan Butuc, Ţapinarii, Viorel Burlacu, violonistul Florin Sobaru şi Cosmin Andrian. Evenimentul a avut parte şi de un invitat special, actorul Marius Bodochi. Prezentatoarea proiectului cultural a fost jurnalista Elena-Loretta Popa.

Ştefan Niţu: „Proiectul se doreşte a fi un preambul al festivalului care a devenit deja o tradiţie în oraşul nostru, ‘Chitara Dunării’”

În deschiderea spectacolului, Ştefan Niţu a fost acompaniat de violonistul Florin Sobaru. „Suntem aici împreună pentru a-i permite scopului divin al Universului să se împlinească. Aceasta este adevărata noastră valoare. Doamnelor, domnişoarelor, domnilor, sunt încântat că în această seară (n.r. 20 iulie 2018) a lunii lui cuptor, de Sfântul Ilie, v-am dat întâlnire în frumosul nostru Parc Dumbrava. Să privim către înaltul cerului, nu degeaba sau nu întâmplător, pentru că astăzi (n.r. 20 iulie 2018) este şi Ziua Aviaţiei. Să ne înălţăm sufletul către stele pe acorduri muzicale. Unii dintre cei mai iubiţi, talentaţi folkişti vor evolua în această seară (n.r. 20 iulie 2018) în proiectul ‘Noaptea albă a muzicii folk’, un proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, ajuns la a doua ediţie, acesta fiind finanţat de Consiliul Judeţean Călăraşi. Proiectul se doreşte a fi un preambul al festivalului care a devenit deja o tradiţie în oraşul nostru, ‘Chitara Dunării’, festival ajuns la ediţia cu numărul 10, care va avea loc spre sfârşitul lunii noiembrie. A fost în deschidere şi este alături de mine violonistul Florin Sobaru, căruia în nume personal vreau să îi mulţumesc pentru efortul pe care l-a făcut. Sigur, Bucureştiul nu este atât de departe, dar este un efort de a veni de la Bucureşti fără niciun fel de pretenţie, ci pe bază de voluntariat. Aceştia sunt artiştii pe care trebuie să îi aplaudăm. Mă simt onorat că mă aflu în faţa dumneavoastră, dar vreau ca misiunea mea să se încheie aici. Am produs conceptul acestui proiect şi vreau să mă bucur de el de lângă dumneavoastră. Am invitat, în acest an, o prietenă dragă, un om de litere, jurnalist, poet, care organizează nişte evenimente splendide la Muzeul Naţional al Literaturii Române, în Bucureşti.Vreau să vă rog să o aplaudăm, iar eu îi voi înmâna titul de ‘Ars Gratia Artis’ jurnalistei, poetei, prietenei Elena Loretta Popa”, a declarat Ştefan Niţu.

Elena Loretta Popa: „Pentru mine, oraşul acesta înseamnă o parte din sufletul meu, pentru că aici am prieteni extraordinari”

Jurnalista Elena Loretta Popa a precizat că municipiul Călăraşi reprezintă o parte din sufletul acesteia. „Pentru mine, oraşul acesta înseamnă o parte din sufletul meu, pentru că aici am prieteni extraordinari. Mi-a predat Ştefan Niţu această misiune, care nu este deloc uşoară. Îţi mulţumesc, Ştefan, pentru tot ceea ce faci în acest oraş şi pentru că nu te-ai dat bătut şi ai făcut şi această a doua ediţie a Nopţii albe a muzicii folk. Vom avea o seară de suflet, o seară în care avem invitaţi unul şi unul. Trebuie să vă spun că la Muzeul Naţional al Literaturii Române avem seri de muzică şi poezie, pentru că poezia rămâne, poezia este acea piatră de temelie pe care trebuie să o aşezăm frumos în sufletele noastre, pentru că fără această hrană nu putem merge mai departe, la fel cum noi, ca oameni, nu putem merge mai departe fără să ne întindem mâinile, fără să ne strângem unii pe alţii, să stăm aproape. Nu ştim niciodată când se termină drumul, vă sfătuiesc să ţineţi aproape unii de alţii”, a menţionat Elena Loretta Popa.

Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie, Mihaela Petrovici a înmânat tuturor artiştilor prezenţi pe scena călărăşeană, titlul de ‘Ars Gratia Artis’. Interpreţii de muzică folk au împărtăşit emoţii şi bucurie, cântecele acestora fiind fredonate de către public. Un moment inedit a fost acela când Emeric Imre a cântat piesa „Nebun de alb” alături de călărăşeni, de la mic la mare, care ştiau versurile pe de rost.

Cosmin Andrian: „La Călăraşi pot vedea oameni minunaţi care gustă acest gen de muzică”

Călărăşeanul Cosmin a Andrian a încântat spectatorii cu două piese frumoase. „Mă bucur foarte mult să fiu prezent pentru a doua oară la ‘Noaptea albă a muzicii folk’. Aici, la Călăraşi, pot vedea oameni minunaţi care gustă acest gen de muzică şi vreau să încep cu prima piesă care este, în seara aceasta (nr. 20 iulie), la prima audiţie, este scrisă de mine pentru albumul pe care îl pregătesc şi se numeşte ‘Underwater’. A doua piesă pe care o voi interpreta este ‘Totuşi, iubirea’”, a afirmat tânărul artist Cosmin Andrian.

„Noaptea albă a muzicii folk” a fost plină de recitaluri de excepţie.