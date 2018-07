Aproximativ 850 de persoane au fost legitimate, peste 700 de autovehicule au fost controlate și cinci infracțiuni au fost constatate de polițiști, în urma unei acțiuni desfășurate în județul Călărași.

În perioada 21-22 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice. Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au constatat cinci infracțiuni, au aplanat o stare conflictuală, au controlat 13 societăți comerciale, au verificat 722 de autovehicule, precum și 19 persoane aflate sub control judiciar și în arest la domiciliu. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 137 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 252.000 de lei și au confiscat bunuri de aproximativ 800 de lei. Dintre sancțiunile contravenționale aplicate, 120 au fost pentru încălcări ale O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, şapte pentru încălcări ale Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, şase în baza prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și patru la alte acte normative. Totodată, ca măsură complementară pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 10 permise de conducere și au retras şapte certificate de înmatriculare. Acțiunile de acest gen vor fi efectuate în continuare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care a condus sub influenţa alcoolului, fără permis

În cadrul acţiunii, polițiștii au reținut un bărbat care ar fi condus un autoturism pe drumurile publice, deși nu avea permis și consumase alcool. La data de 22 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 43 de ani, din comuna Roseți, județul Călărași, în timp ce conducea un autoturism pe DN3B fără a deține permis și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o concentrație alcoolică de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele conducătorului auto, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis. Cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.