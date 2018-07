Angajaţii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi au protestat, la finele săptămânii trecute, pentru că s-au saturat să fie bătaia de joc a conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului. Sindicaliştii călărăşeni s-au aflat în grevă de avertisment şi au încetat activitatea, timp de două ore, în data de 27 iulie 2018, deoarece sunt nemulţumiţi de legea salarizării. Astfel, în urma aplicării prevederilor Legii salarizării 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, funcţie, este plătit cu 1.300 lei net/lună. Angajaţii din sport ameninţă cu grevă generală, dacă nu se vor rezolva problemele.

Liderul Sindicatului de Sport şi Tineret din Călăraşi, Elena-Liliana Dinu ne-a declarat: „Protestăm pentru că vrem salarii decente, vrem sporul de 25% pentru sportivii de la lot şi pentru antrenori. Ne dorim plata orelor suplimentare, efectuarea de concedii de odihnă, pentru că de ani de zile noi nu avem concediu. Sunt multe lucruri ce ne dor. Competiţiile se fac doar sâmbătă şi duminică, pentru că atunci este impactul mai mare şi în cazul acesta orele rămân neplătite, este munca voluntară a antrenorilor. Nu avem bani suficienţi nici măcar pentru sportivi, ne chinuim să le asigurăm hrana. Nu avem nici bani de competiţii, avem o mapă destul de groasă de documente neplătite pentru concursurile sportive. În fiecare an a tot scăzut suma alocată Clubului Sportiv Municipal, când noi considerăm că ar fi fost normal să crească, deoarece pretenţiile de la sportivi au crescut, medaliile sunt altele, anul trecut un sportiv a obţinut medalie de aur la Campionatul Mondial de Canotaj, la juniori, de asemenea, avem argint la Campionatele Europene. Am plâns când am văzut cum arătau mâinile campioanei mondiale şi este dureros să ştii că nu poţi să îi dai un bănuţ. Vrem şi noi o familie ocupaţională a noastră, noi suntem trecuţi întotdeauna la ‘şi alţii’. Pentru că suntem doar 3.500 de oameni în sistem, la nivel naţional, probabil că e mult prea puţin pentru guvernanţi să ne ia şi pe noi în seamă. De aceea am şi stabilit să facem atâtea proteste, să încercăm să pichetăm competiţii, să ne facem cumva văzuţi. Pentru că este păcat de munca antrenorilor, de munca acestor sportivi, de munca tuturor, deoarece toţi muncim pentru asta. Astăzi (n.r.: 27 iulie 2018) vom protesta doar două ore pentru că trebuie să şi muncim. Vom mai protesta şi pe data de 2 august. Dacă nu se rezolvă absolut nimic, intenţionăm să oprim lucrul, să facem grevă generală. Avem un singur coleg căruia i-a fost aplicat sporul de vechime, pentru că a câştigat în instanţă. Mai avem şi un alt proces la Tribunalul Bucureşti, pentru că Ministerul Tineretului şi Sportului este acolo, dar mare lucru nu cred că o să rezolvăm. Noi o să încercăm să ne descurcăm cu toţii în teritoriu, am vorbit şi cu colegii din alte părţi şi încercăm să facem la noi acasă aceste acţiuni, ca să obţinem ceva. Dar nu mi se pare normal să ajungem să ne judecăm, să ne scandalizăm pentru un drept. E dreptul nostru, muncim, e normal să fim şi plătiţi. La Călăraşi suntem 28 de angajaţi, toţi în grevă, numai că 30% asigură munca. Dar sper ca noi, cei care suntem la protest, să rezolvăm ceva. Nu vedem nicio mişcare în minister, nu vedem nici măcar bunăvoinţa de a ni se răspunde la adrese. De fiecare dată când s-au făcut comisii la minister au venit persoane nemandatate să rezolve o problemă, iar atunci ne-au spus doar vorbe în vânt. Ce m-a deranjat foarte tare a fost atunci când am văzut că în luna ianuarie cei 20% pe care ar fi trebuit să ni-i dea prin compensarea sumelor, nu s-au dat. E deranjant să vezi că eşti tratat ca ultimul om. Sperăm că se va rezolva ceva, pentru că altfel nu se poate. Acum am trimis la minister propunerea de rectificare a bugetului şi dacă nu se face această modificare, s-ar putea ca prin luna octombrie să nu mai avem bani de salarii. Ministerul nu comunică cu noi. E ca şi cum am lătra la lună”, a declarat Elena-Liliana Dinu.

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret susţine că a aşteptat suficient după promisiunile mincinoase ale reprezentanţilor Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi sunt hotărâţi să înceteze munca pe o perioadă nedeterminată.

Programul acţiunilor de protest ale sindicaliştilor

Programul acţiunilor sindicaliştilor este următorul: joi, 2 august 2018, grevă de avertisment, încetarea activităţii între orele 10:00-12:00 în Sport şi Tineret; joi, 2 august 2018, între orele 10:00-12.00, miting la M.T.S. unde vor participa 400 de persoane din Bucureşti şi din ţară. Protestul va fi urmat de un marş spre Camera Deputaţilor şi Guvern, o parte dintre protestatari vor pleca spre Parlament, iar alţii vor merge la Guvern, unde vor depune revendicările. În acest interval, salariaţii din teritoriu vor protesta în faţa propriilor instituţii; miercuri, 8 august, grevă generală, când va înceta total activitatea în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor.

Revendicările Sindicatului Naţional Sport şi Tineret

Revendicările Sindicatului Naţional Sport şi Tineret sunt cele susţinute în comunicarea cu factorii decidenţi de la începutul anului: egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plată, conform Deciziei CCR nr.794/2016; reîncadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferenţiat pe funcţii, răspundere, vechime); plata muncii în zilele de sâmbătă şi duminică, sărbătorile legale şi a orelor suplimentare; acordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional; acordarea sporurilor-aplicarea regulamentului de sporuri; egalizarea salariilor celor din federaţiile sportive naţionale, la nivelul celor din subordonatele MTS; acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii federaţiilor sportive naţionale; suplimentarea numărului de angajaţi, deblocarea posturilor vacante; prelungirea Contractului colectiv de muncă.