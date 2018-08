Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua Metodologie – cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare. Forma finală a documentului este una substanțial îmbunătățită, ca urmare a consultării publice organizate de MEN.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la faza națională a olimpiadei.

De asemenea, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România, pentru ca olimpicii să ia contact cu facilitățile de nivel european oferite de către universitățile românești. Numărul participanților la faza națională este de 90 de elevi pe an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 70 de elevi pe an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate județele. Se califică, la etapa națională, cei 47 de câștigători ai fazei județene – din cele 41 de județe și șase sectoare ale municipiului București – la care se adaugă 43, respectiv 23 de locuri suplimentare pe an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național.

„Pentru a se califica la etapa națională, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/de sector. În cazul în care, la nivelul judeţului/sectorului, nu există participanţi care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare. În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăşi, la etapa naţională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade. S-a decis, în același timp, ca evaluarea lucrărilor elevilor participanți la etapa județeană a olimpiadelor școlare să aibă loc fie în alt județ (județul evaluator) decât cel în care a fost susținută proba (județul de origine), fie la Comisia Centrală a Olimpiadei. Alt element care face diferența în comparație cu reglementările precedente este reprezentat de dublarea alocărilor financiare pentru elevii și profesorii prezenți la etapa națională a olimpiadelor școlare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă și cazare. Totodată, în premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea și desfăşurarea olimpiadelor, etapa națională. Aceasta se va face în cuantum identic cu plățile practicate pentru evaluarea națională și examenul naţional de bacalaureat în anul şcolar respectiv, cu excepția evaluatorilor, ale căror remunerații sunt dublate comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la EN/examenul de bacalaureat. Ordinul de ministru care aprobă noua metodologie va fi publicat în Monitorul Oficial, partea I”, se arată într-un comunicat de presă al MEN.