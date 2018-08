Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, ne-a vorbit despre o parte din proiectele pe care CJ le are în derulare şi care vin în beneficiul cetăţenilor din judeţul nostru. Acesta a discutat despre proiectul de restaurare a Palatului Administrativ Călăraşi, precum şi despre stadiul în care se află documentaţia privind realizarea unui port turistic de agrement, dar şi despre lucrările ce s-au desfăşurat pentru modernizarea Stadionului „Ion Comşa”, precum şi costurile acestora.

Consiliul Judeţean Călăraşi are, în prezent, în derulare o serie de proiecte ce au rolul de a dezvolta judeţul nostru şi a veni în beneficiul cetăţenilor. Printre acestea se numără şi restaurarea clădirii Prefecturii Călăraşi, monumentul – simbol al judeţului nostru, care are nevoie de lucrări de reabilitare pentru a-i reda strălucirea de altădată. Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul CJ Călăraşi, ne-a declarat că lucrările de reabilitare a Palatului Adminstrativ Călăraşi, vor fi demarate în luna martie a anului viitor.

„Palatul se află în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi din anul 2004 în baza unei Hotărâri de Guvern. În respectivul document, avea prevăzută menţiunea ‘Lucrări de consolidare’. Astfel, pentru a putea face investiţii, am solicitat MAI modificarea Hotărârii de Guvern în care am solicitat trecerea expresă reabilitare, restaurare, consolidare, modernizare din fonduri guvernamentale şi fonduri proprii. Acest lucru s-a finalizat la sfârşitul anului 2017, iar în anul 2018 am decis realizarea unui proiect, prin care clădirea monumentului – simbol al judeţului nostru să fie restaurată. Astfel, lucrările de restaurare a Palatului Administrativ Călăraşi vor începe în primăvara anului 2019 şi sperăm că vom reuşi să-i redăm frumuseţea şi strălucirea pe care o avea înainte simbolul nostru”, a precizat Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Externe din cadrul CJ Călăraşi.

Portul de agrement, un proiect ce va duce la dezvoltarea turistică și administrativă a zonei Borcea

Consiliul Judeţean Călăraşi are depus din anul 2017 proiectul „Dezvoltarea braţului Borcea – port turistic de agrement”. Acesta a fost depus la nivel de studiu de fezabilitate şi evaluat în cadrul Ministerului Turismului, urmând ca la sfârşitul lunii viitoare să fie depusă autorizaţia de construire şi să se semneze contractul de finanţare. Proiectul are o valoare de 22 de milioane de euro, iar scopul implementării acestui proiect este acela de a dezvolta din punct de vedere turistic și administrativ zona. Prin realizarea acestei investiții sunt vizate creșterea gradului de atractivitate al zonei și generarea de noi locuri de muncă, precum și sporirea consumului pentru o gamă largă de bunuri și servicii achiziționate ulterior implementării proiectului.

În cadrul obiectivului de investiţii se doreşte a se construi: un cheu semitaluzat; spațiu pentru săli de conferințe, birou și spații comerciale; atelier pentru reparații bărci; turn belvedere.

„În ceea ce priveşte realizarea portului turistic de agrement, vom depune autorizaţia de construcţie la Ministerul Turismului cel mai târziu la sfârşitul lunii septembrie. Portul turistic de agrement a primit aviz favorabil atât de la Comisia Tehnico-Economică, cât şi de la Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi. Documentaţia tehnico-economică a fost analizată de Ministerul Turismului în decembrie 2017, urmând ca pentru semnarea contractului de finanţare să depunem autorizaţie de construcţie conform Hotărârii de Guvern nr. 558/2017”, a mai spus Eduard Grama.

Grama: „La primul meci au fost încasări de 50.000 de euro, din vânzarea biletelor şi abonamentelor”

După promovarea istorică a echipei AFC Dunărea Călăraşi, chiar în anul Centenarului, Consiliul Judeţean, prin preşedintele Vasile Iliuţă, şi-a asumat îndeplinirea condiţiilor minime impuse de Liga Profesionistă de Fotbal şi televiziune pentru ca formaţia să poată juca pe Stadionul „Ion Comşa”. Eduard Grama ne-a prezentat în rândurile ce urmează lucrările care au fost realizate pentru modernizarea stadionului, costul acestora, dar şi viitoarele investiţii.

„Dacă la început am fost priviţi cu ironie şi nimeni nu a crezut că acest lucru este posibil, astăzi putem vorbi de faptul că suporterii călărăşeni au fost prezenţi într-un număr foarte mare pentru a susţine echipa la meciul cu CFR Cluj. Le mulţumim tuturor pe această cale! Consiliul Judeţean Călăraşi a alocat, la începutul anului trecut, suma de 500.000 de euro pentru investiţii în infrastructura stadionului. A urmat o perioadă de achiziţii publice prin respectarea Legii nr. 98, iar în acest moment suma cheltuită este de 320.000 de euro. Pentru modernizarea stadionului, s-au realizat următoarele lucrări: schimbarea suprafeţei de joc, sistem de supraveghere video şi control acces, realizarea unei tribune acoperite pentru un număr de 240 de persoane, această condiţie fiind impusă de către ligă. Mai mult decât atât, a fost schimbată reţeaua de canalizare şi au fost asfaltate aleile de acces în stadion. De asemenea, au fost amenajate parcări exterioare şi interioare. Ceea ce am realizat la stadion a fost exclusiv pentru suporterii călărăşeni, care merită ca echipa să joace la Călăraşi. Pentru a lămuri informaţiile apărute în presă cu privire la invitaţiile pe care clubul de fotbal le-a înaintat, acestea au fost acordate angajaţilor de la Spaţii Verzi, Drumuri Judeţene, angajaţi ai firmelor care au participat voluntar la omologarea stadionului, oameni care au stat în anumite zile peste program, doar pentru ca echipa să joace la Călăraşi. Ceea ce până ieri totul era gratuit, astăzi totul se plăteşte, banii încasaţi din vânzarea biletelor şi abonamentelor asigurând o parte din cheltuielile clubului. În perioada imediat următoare, avem în vedere modernizarea pistei din interiorul stadionului şi crearea unui sistem pentru preluarea apei, încălzirea gazonului şi realizarea unei nocturne. Suntem mulţumiţi că într-un timp atât de scurt am putut realiza această investiţie, iar dacă ne uităm în alte judeţe, cu bugete mult mai mari, acest lucru nu a fost posibil. Prin profesionalismul preşedintelui clubului, Florin Brişan, banii sunt folosiţi cu mare atenţie. Echipa primeşte din drepturile TV 1,2 milioane de euro + TVA, sponsorizare şi publicitate pe stadion, aproximativ 250.000 de euro, iar la primul meci au fost încasări de 50.000 de euro, din vânzarea biletelor şi abonamentelor. Cum putem să afirmăm că banii publici, care până mai ieri asigurau în integralitate bugetul, sunt folosiţi deficitar?! Urmărim ca AFC Dunărea Călăraşi să se autofinanţeze, iar din sumele pe care le-am menţionat anterior, acest lucru este posibil. Suntem interesaţi ca sumele de bani să fie folosite transparent şi sunt convins că Florin Brişan va face acest lucru. Vom urmări ca pe viitor să îmbunătăţim infrastructura stadionului pentru a da posibilitarea tinerilor să facă performanţă şi să reprezinte judeţul Călăraşi la competiţiile naţionale şi internaţionale. Avem o echipă tânără în Direcţia de Dezvoltare Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, oameni cu viziune, profesionişti, care vor demonstra că munca pe care o depun nu va fi în zadar. Ne dorim să realizăm cât mai multe proiecte, care să ducă la dezvoltarea judeţului nostru şi să vină în beneficiul cetăţenilor”, a conchis Grama.