Două canotoare ale Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călărași au cucerit medaliile de aur și argint la Campionatul European de Seniori din Glasgow, care s-a desfășurat în perioada 2 – 5 august 2018. Este vorba despre Adriana Ailincăi, care a concurat în barca de opt plus unu și a obținut medalia de aur, și despre Mădălina Cașu, care s-a întrecut în barca de patru rame și a câștigat medalia de argint. Medaliatele au revenit în România, însă nu vor avea pauză, acestea plecând deja la Snagov, în cantonament, pentru a se pregăti de Mondialele din toamnă. Sportivele au fost întâmpinate cu flori și felicitări în data de 6 august 2018, în Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă”, de către antrenorii Daniel Bănățeanu și Mădălina Buzdugan, dar și de directorul CSM Călărași, Dumitru Chirilă.

A plouat cu medalii pentru România la Campionatul European de Canotaj pentru seniori din Glasgow, iar cea mai mare bucurie este că pentru prima dată în istoria sportului călărășean două tinere de la CSM Călăraşi au contribuit la această performanță. Astfel, la competiţia de la Glasgow, canotorii români au obţinut șapte medalii, dintre care trei de aur (patru rame masculin, dublu rame feminin, 8+1 feminin), două de argint (dublu vâsle masculin, patru rame feminin) şi două de bronz (8+1 masculin, dublu rame masculin). Astfel, România a încheiat Campionatele Europene pe primul loc în clasamentul pe medalii.

Adriana Ailincăi: „Am bătături pe mâini, dar merită orice sacrificiu când ești acolo sus și îți cântă imnul și toată lumea se mândrește cu tine”

Campioana europeană Adriana Ailincăi a declarat, pentru cotidianul „Observator de Călărași”: „Nu speram la acest rezultat, a fost ceva minunat. Să ajung în barca de opt plus unu a fost doar un vis despre care am crezut că nu o să devină realitate. Nu îmi venea să cred că eu sunt pe podium. Nici acum nu îmi vine să cred, uneori chiar nu realizez că am contribuit la deplasarea bărcii. A fost o cursă foarte grea, a fost o luptă crâncenă cu celelalte echipaje, am încercat să le ținem frâu și am reușit. Am încercat să ne luptăm de la egal la egal, să ne menținem în față, chiar dacă noi am făcut parte din cea mai mică barcă din punct de vedere al mediei de vârstă. Nu am realizat când am văzut că am trecut primele linia de sosire, nu îmi venea să cred. În momentul în care am văzut medalia, mă uitam la ea și nu puteam să cred că este chiar a mea. Am bătături pe mâini, dar merită orice sacrificiu când ești pe podium și îți cântă imnul și toată lumea se mândrește cu tine. Este mult de muncă, dar se merită. Sper să fie și la Mondiale cât mai bine, ne străduim cât de mult putem. La Snagov o să stăm în cantonament pentru următorul obiectiv. Avem Mondialele de seniori și apoi Naționalele de seniori în luna septembrie, iar după aceea o minivacanță pe care abia o aștept. Este ceva minunat când știi că totul depinde de tine, că steagul se ridică datorită ție, sunt momente foarte frumoase, când vezi că imnul îți cântă datorită faptului că ai muncit atât timp și parcă îți dorești din ce în ce mai mult acest lucru. Odată ce ajungi acolo, de fiecare dată vrei să fie și mai bine. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor, lui Daniel Bănățeanu, lui Eugen Suciu, Mădălinei Buzdugan. Eugen Suciu m-a găsit, m-a selecționat, din anul 2012 am stat doi ani la CSM Călărași și pe urmă am prins lotul național. Vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor și celor de la lotul olimpic, care au contribuit la performanțele mele sportive, fiecare așa cum a putut”.

Mădălina Cașu: „Aproape o jumătate de zi, după ce am aflat că sunt vicecampioană europeană, nici nu am realizat”

Vicecampioana europeană Mădălina Cașu ne-a precizat: „Pentru mine, acest rezultat este cel mai important, a fost cea mai importantă competiție la care am participat. Sincer, nu plecasem foarte încrezătoare să țintesc o medalie, pentru că suntem un echipaj foarte tânăr, dar ne-am uimit și noi de la cursă la cursă și asta ne-a dat mai o mare încredere în noi. Am fost foarte fericită când am obținut medalia, am avut lacrimi de fericire, nu pot descrie în cuvinte ce am simțit. Aproape o jumătate de zi, după ce am aflat că sunt vicecampioană europeană, nici nu am realizat. A fost rezultatul muncii noastre și când ai un asemenea rezultat îți dă mai multă motivație să continui. Toți anii de antrenament contează. Am început antrenamentele în 2012. Cei mai importanți ani ai pregătirii mele cred că au fost ultimii doi, când am făcut parte din lotul olimpic de fete și ne-a fost antrenor domnul Mircea Roman, dar baza a fost clădită la Călărași de către Daniel Bănățeanu, Eugen Suciu și Mădălina Buzdugan. Acum mergem la Snagov, continuăm antrenamentele, nu avem liber. Următoarele obiective sunt Europenele de tineret și Mondialele de seniori, unde o să plecăm cu mult optimism, deoarece Campionatul European de canotaj chiar ne-a oferit încredere”.

Daniel Bănățeanu: „Rezultatele sunt extraordinare, având în vedere faptul că nu am avut niciodată la canotaj reprezentant la această categorie de seniori”

Antrenorul secției de canotaj a CSM Călărași, Daniel Bănăţeanu ne-a declarat: „Rezultatele sunt extraordinar de bune. Este pentru prima dată când în România, la Campionatele Europene de seniori, am ieșit pe locul întâi ca națiune. S-au obținut șapte medalii, dintre care două au fost aduse cu ajutorul fetelor noastre. E vorba de o medalie de aur prin Adriana Ailincăi la proba de opt plus unu și o medalie de argint prin Mădălina Gabriela Cașu, în barca de patru rame. Rezultatele sunt extraordinare, având în vedere faptul că nu am avut niciodată la canotaj reprezentant la această categorie de seniori, cu atât mai mult la Campionatele Europene și medalie de aur în regina grupelor opt plus unu”.

Dumitru Chirilă: „Aceste sportive ale Clubului Sportiv Municipal Călărași au făcut să cânte imnul României și să fie auzit în toată Europa”

Directorul CSM Călărași, Dumitru Chirilă, a menționat: „Este o minune ce s-a întâmplat. Au fost cele mai bune la Campionatul European de seniori. Aceste sportive ale Clubului Sportiv Municipal Călărași au făcut să cânte imnul României și să fie auzit în toată Europa. Nu m-am așteptat la asemenea rezultate atât de repede, pentru că ele au concurat cu cele mai bune sportive din lume, sportive care au mult mai multă experiență și sunt mature, iar canotoarele noastre încă sunt copile, nu au 20 de ani împliniți. Sunt niște tinere extraordinare, frumos crescute la CSM Călărași, educate, cu bun simț, harnice. Acestea excelează prin hărnicie, dăruire și ambiție. Sunt atât de modeste, încât niciodată nu au cerut nimic. Ele nu așteaptă nimic de la nimeni, dar oferă enorm, oferă rezultate pe bandă rulantă. Fetele merită toată stima, prețuirea noastră și susținere materială. Rezultatele pe care le-au obținut în această competiție sunt o garanție pentru obținerea unor rezultate valoroase la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Felicit antrenorii, le mulțumesc, mă bucur că lucrăm împreună și că au acceptat să lucreze la CSM Călărași și că au crezut în posibilitatea de a ne afirma”.