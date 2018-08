Săptămâna trecută, în Sala Polivalentă „Ion C. Neagu” din Călăraşi au avut loc prezentarea lotului formaţiei de handbal Dunărea Călăraşi, pentru ediţia de campionat 2018 – 2019, şi primele partide amicale înaintea debutului oficial din data de 5 septembrie 2018, când echipa va primi vizita vicecampioanei Steaua. Antrenorul Dunării, Adrian Petrea, a susţinut şi o conferinţă de presă după meciul cu CSM Focşani. La întâlnirea cu mass-media au fost prezenţi şi jucătorii Viorel Fotache, Dragoș Soare, Dragoș Hanțaru şi Ante Grbavac.

Adrian Petrea a declarat: „Am încheiat perioada de pregătire în stagiul montan de la Cheile Grădiștei. Eu sunt mulțumit, ținând cont la câte antrenamente în sală am făcut. Într-adevăr, mai avem mult de lucru la relațiile dintre jucători. Ne-am concentrat pe relația și sistemele de joc pe care vreau să le adoptăm sezonul acesta. Vreau să îi felicit pe jucători, care au răspuns foarte bine la pregătire și sper să căpătăm de la meci la meci, de la antrenament la antrenament, un moral foarte bun, pentru că va fi un campionat destul de greu şi lung, iar la sfârșit să ne bucurăm pentru scopurile propuse. Avem în pregătire un nou portar, este vorba despre Bogdan Fuică, deocamdată el este la noi în echipă si sperăm să putem să îl păstrăm. În mare măsură eu sunt mulțumit de prestația acestuia, am vrut să îl văd la câteva meciuri amicale, îl știam din campionat, din sezoanele trecute şi sper să facă parte din lotul nostru. Întodeauna eu îmi propun obiective foarte îndrăzneţe, dar, în primul rând, vreau să construiesc o echipă unită, determinată, pentru ca la fiecare meci, nu contează că este în deplasare sau acasă, să ieşim cu fruntea sus. Ne propunem o clasare mai bună decât sezonul trecut, pentru că aşa este şi în viaţă, trebuie să luăm totul paşi cu paşi ca să ajungem la cireaşa de pe tort”.

Viorel Fotache: „Sper ca în acest sezon să terminăm un pic mai sus față de precedentele sezoane, în care am terminat pe locul 7”

Noul căpitan al echipei, Viorel Fotache, a precizat: „Perioada cantonamentului este cea mai grea din an. Astăzi (n.r. – vineri, 3 august) am avut primul meci în fața suporterilor. Sincer, mă aşteptam să fie mai mulți suporteri. Noi încercăm acum să unim grupul, să unim vestiarul și să creăm niște relații de joc, să ne împrietenim. Lotul este schimbat în proporție de 60 – 70% și sper ca în acest sezon să terminăm un pic mai sus față de precedentele sezoane în care am terminat pe locul 7”.

Dragoş Soare: „Sunt în continuare încrezător că o să închegăm

o echipă care să se claseze mai sus față de anul trecut”

Jucătorul Dragoş Soare a menţionat: „Am auzit numai lucruri bune despre orașul și echipa de aici. Am făcut antrenamente cu naționala în luna decembrie, am jucat și la Trofeul Carpați, am văzut lume foarte multă la sală, mi-a plăcut atmosfera și a fost un factor chiar important în decizia mea de a ajunge la Călărași. Am venit foarte încrezător și sunt în continuare încrezător că o să închegăm o echipă care să se claseze mai sus față de anul trecut. Uitându-mă astăzi (n.r. – vineri, 3 august) în teren eu am văzut că valoarea individuală a jucătorilor, a celor care au venit și a celor pe care i-am găsit aici este una ridicată și cred că o să ne ajute foarte mult în viitorul nostru.”

Dragoş Hanţaru: „Am avut parte de o primire foarte bună din partea băieților”

Handbalistul Dragoș Hanțaru a afirmat: „Am avut parte de o primire foarte bună din partea băieților. Am venit cu încă trei colegi de la Bacău și lucrul acesta o să ne ajute să ne integrăm mai repede în echipă și să ne unim lor”.

Ante Grbavac: „Atmosfera de la Călăraşi este una foarte bună”

Jucătorul Ante Grbavac a declarat: „Sunt foarte fericit că am venit la această echipă pentru că oamenii de aici sunt foarte drăguţi. Cred că atmosfera de la Călăraşi este una foarte bună. Este pentru prima dată când vin în România şi, de asemenea, în Călăraşi. Am dat ce avem mai bun în meciul acesta, pentru că noi am venit direct din cantonament, dar sper că pe viitor vom fi şi mai buni. Mai avem o lună de pregătire a meciurilor şi cred că vom fi şi mai buni decât atât”.

Potrivit site-ului ahcdunarea.ro, este programată o nouă partidă de verificare pentru sâmbătă, 25 august, de la ora 18:00, care va avea loc la Buzău cu nou promovata HC Buzău. Duminică, 12 august, începând cu ora 11:00, va avea loc ultimul meci amical acasă, cu cei de la CSM Bacău. Casele de bilete se vor deschide la ora 10:00, iar intrarea se va face pe bază de abonament sau bilet în valoare de 10 lei.

Lotul AHC Dunărea Călărași pentru sezonul 2018 – 2019

Portar: Nr. 21 George Şelaru; Nr. 20 Vlad Dumitru Rusu;

Centru: Nr. 99 Zarko Pejovic; Nr. 6 Mihai Sebastian Bujor;

Pivot: Nr. 55 Pavel Gurkovsky; Nr. 41 Daniel Panait; Nr. 23 Dragoş; Dumitru Soare; Nr. 66 Gabriel Florinel Dumitriu;

Extremă dreapta: Nr. 11 Gabriel Bujor; Nr. 77 Ionuț Broască;

Extremă stânga: Nr. 17 Florin Dospinescu; Nr. 31 Cezar Cristescu;

Inter dreapta: Nr. 5 Shaho Nosrati; Nr. 9 Mihajlo Radojkovic;

Inter stânga: Nr. 14 Ante Grbavac; Nr. 98 Dragoş Hanțaru; Nr. 15 Viorel Fotache; Nr. 10. Victor Vartic.