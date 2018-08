Pe o căldură enervantă, Dunărea şi U Craiova nu s-au menajat deloc şi au oferit un spectacol agreabil, duminică după-amiază, pe arena „Ion Comşa”. Duelul a avut aproape de toate: goluri, patru la număr, un penalty, faze încinse la ambele porţi, mai puţin eliminări.

Fără victorie în acest sezon, Universitatea Craiova a început bine creându-şi câteva ocazii încă din primele minute ale jocului. De partea cealaltă, Dunărea Călăraşi a preferat să iasă la bătaie, construind câteva ocazii interesante în jumătatea adversă, irosite de Ndiaye Mediop şi Gaetan Missi Mezu. În minutul 21, Dunărea Călăraşi a fost la un pas de a deschide scorul. După ce mingea a curs frumos pe traseul Ndiaye Mediop – Gaston Mendy, ultimul a şutat la poartă din apropiere, Mirko Pigliacelli intervenind salutar.

Oaspeţii au reluat ofensiva şi puteau înscrie în minutul 35. Nicuşor Bancu l-a culcat din fentă pe Bogdan Şandru şi din întoarcere, de la 10 – 12 metri central, a şutat violent în bara transversală. Mingea a ajuns la Alexandru Mitriţă care a reluat puţin peste.

Şi totuşi, U Craiova a deschis scorul până la pauză, mai exact în minutul 45. De la peste 32 de metri, Matteo Fedele, transferat recent în Bănie, a prins o torpilă năucitoare, învingându-l pe Cătălin Straton, aproape ţintuit pe linia porţii.

Debutul părţii secunde a aparţinut tot oaspeţilor, care au reuşit să înscrie pentru a doua oară în minutul 52. Lansat în careu, Alexandru Cicâldău a fost faultat de Cătălin Straton, penalty-ul dictat de Ovdiu Haţegan fiind transformat cu precizie în gol de Alexandru Mitriţă.

Impulsionată de cei 5.000 de suporteri prezenţi în tribune, Dunărea Călăraşi a redus din diferenţă în minutul 63. Cristian Puşcaş a centrat în careu de unde Ndiaye Mediop a reluat, însă şutul său a fost apărat de portarul italian al Craiovei. Mingea a fost reşutată de nou-intratul Laurenţiu Marinescu, însă Mirko Pigliacelli a fost din nou la post. Derutat, Renato Kelic a respins până la… Ndiaye Mediop, care, aflat aproape pe linia de fund, a reluat în plasă, marcând un gol cum rar poţi vedea pe terenurile de fotbal.

Dunărea Călăraşi a prins şi mai mult curaj, sperând în egalare. Dar în loc de 2 – 2, U Craiova s-a desprins la 1 – 3, Alexandru Mitriţă transformând o lovitură liberă de la circa 22 de metri, aproape central. Înainte să ajungă în plasa porţii lui Cătălin Straton, balonul a părut să fi deviat în plasă de un jucător al Dunării Călăraşi.

În ciuda modificărilor făcute, chiar şi în registrul tactic, Dunărea Călăraşi a fost dominată în ultima parte, U Craiova câştigând până la urmă cu 3 – 1.

Deşi au pierdut, elevii lui Dan Alexa au avut cea mai bună evoluţie de până acum, însă experienţa Craiovei a fost decisivă.

Etapa viitoare, a 5-a, Dunărea Călăraşi se va deplasa la Giurgiu pentru duelul cu Astra, campioana din 2016. Partida va avea loc sâmbătă, 18 august, de la ora 18:00.

Dan Alexa: „Sunt dezamăgit pentru că puteam obţine mult mai mult de la acest joc”

Dunărea Călăraşi a suferit duminică, 12 august, prima înfrângere stagională. În meci contând pentru etapa a 4-a, „galben – albaştrii” au cedat acasă cu 1 – 3 în faţa Universităţii Craiova, rezultat care l-a dezamăgit pe antrenorul Dan Alexa, acesta declarând după meci că puteam să obţinem mult mai mult de la acest joc.

„A fost cel mai bun joc al nostru din acest început de campionat. Am spus-o mereu, rezultatul contează. Sunt dezamăgit pentru că puteam să obţinem mult de la acest joc. Am avut foarte multe situaţii favorabile, însă am luat goluri în momente cheie. Ăsta este fotbalul! Una peste alta, e o înfrângere. Important este ce va fi de acum înainte. Trebuie să facem o analiză clară, corectă şi să remediem repede ce n-a mers azi”, a spus Dan Alexa, care a adăugat că, în ciuda căldurii, partida a avut un ritm bun, Dunărea Călăraşi, reuşind în dese rânduri să pună Universitatea Craiova sub presiune.

„A fost greu nu doar pentru ambele echipe, ci şi pentru spectatori. Meciul a avut un ritm bun, au fost multe situaţii favorabile atât pentru noi, cât şi pentru Craiova. Echipa a făcut mare risipă de efort, am pus Craiova sub presiune în multe momente. Am jucat cel puţin de la egal la egal cu ei şi cred că azi n-am fi meritat să pierdem. Dar ne-a lipsit şansa pe care am avut-o în alte jocuri”, a conchis Dan Alexa.

Florin Brişan: „A fost cel mai bun meci al nostru în Liga I”

În ciuda înfrângerii, preşedintele executiv Florin Brişan a declarat duminică, 12 august, la finalul disputei cu U Craiova, că Dunărea Călăraşi a prestat cel mai bun joc de când evoluează în Liga I.

„A fost cel mai bun meci al nostru în Liga I. Am avut câteva ocazii, am dat şi un gol, dar s-a văzut experienţa mult mai mare a Craiovei. Din ce am văzut, ei n-au avut multe ratări, în schimb au fructificat cam toate ocaziile”, a afirmat Brişan, care a salutat prezenţa publicului într-un număr considerabil, în ciuda căldurii aproape sufocante de la ora partidei.

„Publicul a fost foarte cald. Se pare că a început să se obişnuiască cu Liga I, cu echipele mari. Pe scurt, am fost încântat de atmosfera de pe stadion. Cred că şi jocul echipei a răsplătit prezenţa lor în număr atât de mare, mai ales că meciul s-a jucat duminică la ora 15:30, pe o căldură destul de mare. Astea-s condiţiile la ora asta. Până n-o să avem nocturnă, cam aşa o să jucăm”, a adăugat Brişan.

Dunărea Călăraşi – U Craiova 1-3 (0-1)

Au marcat: Ndiaye Mediop (64’)/Matteo Fedele (45’), Alexandru Mitriţă (52’, 73’)

Dunărea (1 – 4 – 3 – 3): 25. Cătălin Straton – 23. Filip Gligorov, 20. Bogdan Şandru, 17. Alin Dobrosavlevici (căpitan), 27. Gaston Mendy – 5. Gabriel Simion, 26. Aitor Monroy (84. Laurenţiu Marinescu – 59’), 4. Cristian Puşcaş – 7. Gaetan Missi Mezu (10. Valentin Munteanu – 58’), 29. Ndiaye Mediop, 11. Bodo Kanda (30. Alin Şeroni – 78’).

Rezerve: 1. Cezar Lungu – 24. Lucian Buzan, 89. Georgian Honciu, 19. Valentin Alexandru

Antrenor: Dan Alexa

Craiova (1 – 3 – 4 – 3): 13. Mirko Pigliacelli – 15 Issac Donkor (4. Răzvan Popa – 82’), 6. Renato Kelic, 3. Ionuţ Briceag – 27. Ivan Martic, 8. Alexandru Mateiu, 20. Matteo Fedele (2. Tiago Ferreira – 86’), 11. Nicuşor Bancu – 10. Alexandru Cicâldău, 9. Andrei Burlacu (34. Raoul Baicu – 77’), 28. Alexandru Mitriţă.

Rezerve: 1. Laurenţiu Popescu – 24. Florin Gardoş, 32. Florin Borţa, 16. Jovan Markovic.

Antrenor: Devis Mangia

Arbitru: Ovidiu Haţegan (Arad). Asistenţi: Octavian Şovre (Satu Mare), Sebastian Gheorghe (Suceava). Rezervă: Mircea Ardelean (Arad).

Observatori: Aron Huzu (Sibiu), Constantin Tolea (Galaţi – LPF)

Cartonaşe galbene: Cristian Puşcaş (7’)/Renato Kelic (4’), Alexandru Cicâldău (67’)

(sursa: afcdunareacalarasi.ro)