Editia a XI-a a Cupei Marinei la minifotbal, organizată de Primăria Municipiului Călărași, și-a aflat câștigătorii medaliilor. Podiumul este următorul:

🥇Locul I Poliția Călărași

🥈Locul II Primăria Municipiului Călărași

🥉Locul III GLS Curierat

Vrem să felicităm câștigătorii, dar și învinșii si vrem sa le mulțumim tuturor instituțiilor publice și private care au răspuns și în acest an invitației noastre.

În același timp, felicitări speciale adresăm colegilor noștri din PMC care au reușit în acest an un excepțional loc II. Echipa noastră s-a pregătit în ultimul an săptămână de săptămână, s-a sudat și a reușit să facă performanță. Echipa este compusă din Dragoș Coman, Arthur Dinu, Ionuț Popia, Dan Miron, Bogdan Tudor, Mircea Nestea, Florin Ciutacu, Cristian Coman, Laurențiu Nedelcu, este coordonată de Viorel Ivanciu și îl are că principal suporter pe primarul Daniel Stefan Drăgulin. Felicitări, colegi! Suntem mândri de voi!