În conferinţa de presă, organizată zilele trecute la sediul PNL Călăraşi, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a fost întrebat despre o eventuală alocare a fondurilor necesare pentru premierea sportivilor care au obţinut rezultate excepţionale la competiţiile internaţionale de canotaj. Acesta spune că va aloca bani pentru premiere, însă vrea sportivi din judeţul Călăraşi şi susţine că cei de la canotaj sunt legitimaţi la mai multe cluburi. În realitate, canotorii sunt legitimaţi doar la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi şi în mare parte sunt de la noi din judeţ.

„Eu aş aloca cu mare drag. L-am chemat pe domnul Chirilă şi l-am întrebat câţi dintre aceşti sportivi sunt călărăşeni? Să îmi spună câţi a identificat în şcolile din judeţul Călăraşi, pregătiţi la CSM şi eu îi cofinanţez. (…)Vom da bani, dar vom da clar pentru prime care să ajungă la sportivi. Nu mai dăm bani pentru a asigura funcţionarea CSM. Pentru funcţionare, trebuie să aloce fonduri Ministerul Sporturilor. Anul trecut am alocat suma de 100.000 de lei şi mi-a dat înapoi 60.000 de lei. La final de an, am dat prin contract suma de 100.000 de lei pentru premierea sportivilor de performanţă. Din aceştia, 40.000 de lei au fost cheltuiţi pe prime şi restul pentru cheltuieli de funcţionare. În ianuarie mi-a dat banii înapoi”, a menţionat Iliuţă.

Pentru canotaj, sportivii trebuie să aibă alte calităţi (înălţime, anvergură, rezistenţă etc.), din acest motiv sunt selectaţi din toată ţara şi pregătiţi la CSM Călăraşi. Canotorii nu pot fi comparaţi, din punct de vedere fizic, cu alţi sportivi de la fotbal, box sau alte sporturi. Chiar dacă sunt aduşi din alte judeţe, performanţa sportivilor intră în palmaresul CSM Călăraşi.

Comparaţie între fotbalişti şi canotori

Jurnaliştii au făcut comparaţia cu echipa de fotbal Dunărea Călăraşi, acolo unde, de asemenea, sunt aduşi sportivi din afara judeţului.

Preşedintele Iliuţă a explicat: „Sportivii de la canotaj sunt legitimaţi la mai multe cluburi. Al cui este sportivul respectiv? Eu sunt de acord să finanţez în continuare, cu o singură condiţie, să îmi spună câţi sportivi au fost identificaţi şi aduşi în cadrul CSM Călăraşi. (…) La fotbal sunt legitimaţi numai la noi. Nu sunt legitimaţi la mai multe cluburi. (…) Sunt de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi, dar l-am rugat să îmi aducă suplimentar sportivi recrutaţi din şcolile din judeţul Călăraşi care să facă box sau canotaj la CSM”.

Am verificat această informaţie şi am aflat că sportivii secţiei de canotaj sunt legitimaţi doar la CSM Călăraşi.

„Toţi aceşti minunaţi sportivi, precum şi absolut toţi ceilalţi sportivi ai secţiei de canotaj a CSM Călăraşi sunt legitimaţi doar la CSM Călăraşi, club unde au fost în mod ştiinţific selecţionaţi pentru calităţile lor de excepţie, au început pregătirea, şi ‘au fost învăţaţi să zboare spre înălţimile performanţei sportive’ de la vârsta de 12-13 ani”, ne-a transmis Dumitru Chirilă, directorul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi.

36 de medalii, obţinute de canotori doar în acest an

Sportivii secției de canotaj au obținut în anul 2018 un număr total de 36 de medalii în campionatele și concursurile naționale și internaționale, la mai multe dintre aceste competiții participând pe datorie şi nefiind plătite nici până în prezent.

Un număr impresionant de nouă medalii au fost obținute la competiții de foarte mare anvergură, respectiv la campionate europene și campionate mondiale, rezultate care au culminat cu câştigarea medaliei de aur, la Campionatele Europene de Seniori de la Glasgow din data de 5 august 2018, de către sportiva noastră Adriana Ailincăi, o canotoare care abia a împlinit 19 ani. Mai multe medalii de aur, argint și bronz au mai obținut la CE și la CM/2018 și următorii sportivi: Alexandru Chioseaua – 20 de ani – campion european U23 și vicecampion mondial, Mădălina Caşu – 20 de ani – multiplă campioană europeană și vicecampioană mondială U23, Cristina Drugă – 17 ani – campioană europeană, Iuliana Timoc – 18 ani, Gabriela Paraschiv – 17 ani. De asemenea, patru medalii de aur și argint au obținut sportivii Cristina Drugă, Ștefan Sandu, Gabriela Paraschiv și Elena Burlacu la recentele Campionate Balcanice de la Plovdiv din data de 26 august 2018.

„Cine ar putea să nu se lase impresionat de strălucirea medaliilor obținute de acești minunați tineri cu suflete de aur de la CSM Călărași, rezultate care fac istorie pentru sportul călărășean, imnul României fiind auzit în toate colțurile lumii prin rezultatele lor uluitoare, ambiția și mentalitate lor de învingători aducând beneficii consistente de imagine Călăraşiului”, a adăugat Chirilă.

Campioni născuţi în judeţul Călăraşi

Pe site-ul CSM Călăraşi sunt postate tabele cu sportivii legitimaţi la club şi judeţul de unde provin. La secţia de canotaj, majoritatea sunt născuţi în judeţul Călăraşi şi legitimaţi doar la CSM Călăraşi. De exemplu, Alexandru Chioseaua, Gabriela Paraschiv, Mădălina Buzdugan etc. sunt născuţi în judeţul Călăraşi. În urmă cu doi ani, multipla campioană, Georgiana Vasile a fost nevoită să părăsească CSM Călăraşi din cauza lipsei de finanţare şi să accepte transferul la Clubul Dinamo. Georgiana Vasile este născută în satul Floroaica, comuna Vâlcelele. De asemenea, CSM Călăraşi a pierdut campioni de valoare care au preferat să plece la muncă în străinătate din cauza lipsei de bani.

Campioni plecaţi la muncă în străinătate din cauza lipsei de bani

„CSM Călărași este un club subordonat în mod direct, deocamdată, Ministerului Tineretului și Sportului. Conform Legii Sportului, însă, activitatea CSM Călărași este susținută financiar de către MTS și de către autoritățile locale, respectiv Consiliul Județean și Consiliul Local al municipiului Călărași. De exemplu, în anul 2018 MTS a alocat secției de canotaj a clubului doar suma de 50.000 de lei, ceea ce reprezintă o sumă ridicol de mică, total insuficientă desfășurării unei activități de performanță. Doar pentru plata indemnizațiilor salariale ale sportivilor Chioseaua Alexandru, Adriana Ailincăi și Caşu Mădălina sunt necesari 180.000 de lei anual, în condițiile în care acești sportivi de top mondial au contracte lunare de activitate sportivă de doar 3.500 de lei. Pentru a va forma o imagine cât mai clară despre nevoile secției, vă informăm că participarea canotorilor la o simplă finală pe țara ne costă circa 30.000 de lei. Și în calendarul competițional 2018 canotajul are zece competiții sportive. Conform cerințelor marii performanțe, sportivii mai au nevoie de alimentație zilnică, de medicamente, de echipamente și instalații sportive. Pe lângă acestea, mai sunt și alte cheltuieli. Referitor la suma de 100.000 de lei, aprobată de Consilul Județean Călărași la data de 29 noiembrie 2017, vă informăm că, pentru o sumă totală de 300.000 de lei, am semnat un contract cu CJ Călărași abia în data de 15 decembrie 2017, în conținutul căruia se stipula că ‘obiectul contractului îl constituie finanțarea de către județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, cu suma de 300.000 de lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu pe anul 2017, a activităților desfășurate de CSM Călărași, conform calendarului de activități anexat la contractul de finanțare, din care 100.000 de lei se vor aloca pentru premierea sportivilor legitimaţi la CSM Călărași, care au avut în anul 2017 rezultate deosebite. Atenție… în întreg anul 2017 și nu în perioada 15 – 31 decembrie 2017! Dacă va uitați, însă, cu atenție la contract, o să observați la Cap. III – Naturi de cheltuieli admise la finanțare că puteau fi admise la finanţare toate cheltuielile necesare desfășurării activității sportive. Din suma totală de 300.000 de lei, însă, 100.000 de lei trebuiau utilizați pentru premieri sportive. Noi, CSM-ul, având multe medalii în 2017, am efectuat premieri de peste 150.000 de lei în anul 2017, dar ne-au fost admise la decontare de către CJ doar premierile efectuate după data de 8 decembrie 2017, fiindu-ne respinse deconturile la premierile la Campionatele Europene și la Campionatele Mondiale, care au fost efectuate până în data de 8 decembrie 2017! În total, din suma de 300.000 de lei ne-au fost respinse deconturi de 56.400 de lei (deci aproape 60.000 de lei), din care sume importante pentru cantonamente de pregătire la munte, cantonamente absolut necesare, care au fost efectuate în perioadă 12 – 19 decembrie 2017, deoarece CJ a considerat că banii aprobați pe 30 noiembrie 2017 puteau fi folosiți doar pentru premieri care puteau fi plătite doar după semnarea contractului de finanțare și nu înainte. Nu știm (și nu înțelegem) de ce se dorește astăzi să se acrediteze ideea că CSM Călărași nu are nevoie de susținere financiară pentru că în anul 2017 nu ar fi fost în stare să cheltuiască suma de 56.400 de lei. Explicații există în mod sigur. Un lucru este cert. CSM Călărași este crunt subfinanţat, fiind nu în situația de a nu avea pe ce să cheltuiască banii primiți, ci, dimpotrivă, suntem un club cu datorii financiare, multe din activitățile noastre fiind efectuate pe datorii, deși am plătit în acest an 80.000 de lei doar pentru gazele necesare încălzirii spațiilor folosite. Din cauza unei datorii de 20.000 de lei neachitate, ni s-au ridicat contoarele de gaze de la Sala Sporturilor și de la sala de box, sportivii nemaiavând apă caldă! Copiii se nasc cu aripi dar numai profesorul îi învață să ‘zboare spre înălţimi’, creându-le contextul cel mai favorabil. Avem în acest moment nenumărate pierderi dintre copiii excepționali, multiplu medaliați la campionate naționale și chiar la campionate europene, care au renunțat la sportul de performanță și au ales să plece în Spania, Italia sau Anglia, devenind căpșunari sau culegători de muștar, doar pentru că nu s-au mai găsit resurse financiare pentru a le susține efortul și talentul. Toți acești sportivi împliniseră vârsta de 18 ani și sportul devenind meseria lor, o meserie pe care o practicau la nivel de măiestrie. Trebuia să le asigure cu brio absolut tot ce le era necesar pentru a-și duce traiul: hrană, îmbrăcăminte, taxe pentru facultate… Sportivi precum Lidia Roman, dublă campioană europeană la canotaj, Schiopu Florin, multiplu campion național de cadeți, juniori, tineret, seniori și locul III la Campionatul European de Box, Marin Ion, Ceparu George, Maxim Ionuț, Ion Lidia, toți campioni la box, Palaghia Florian, campion național la lupte, toți aceștia au fost obligați să renunțe la sportul de performanță, Călăraşiul neputându-le suportă nevoile de practicare a sportului de performanță. Pierderea acestor sportivi este o pierdere calitativă uriașă față de care ne exprimăm îngrijorarea. Nu se poate să nu găsim resurse să le mulțumim sportivilor care ne-au adus glorie și renume în acest an. Sportivi care ne pot reprezenta cu brio la JO de la Tokio din 2020. Și toate rezultatele superbe ale sportivilor CSM Călărași ar trebui să ne încarce cu o puternică încredere în forță și destinele călărășenilor, dar și cu o mare responsabilitate că acești tineri superbi și talentul lor să nu se mai risipească prin colțurile lumiii. Până la urmă, fiecare are datoria să își cunoască și să își înțeleagă rolul!”, ne-a transmis Chirilă.