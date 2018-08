Săptămâna trecută au avut loc, la Hotelul Danube din Silistra, conferinţa de presă şi dezbaterea publică în legătură cu stadiul de implementare a proietului „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Călăraşi and Silistra” – Aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Silistra şi Călăraşi.

Evenimentul a fost asistat de dr. Miroslav Todorov, viceprimarul Silistrei, președintele Consiliului Municipal – Silistra, dr. Maria Dimitrova, echipa de implementare a proiectului din Silistra și Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, cetăţeni şi angajaţi ai administraţiei municipale.

Valentin Parnic, managerul Muzeului Dunării de Jos, coordonatorul proiectului din partea română, a furnizat informații cu privire la obiectivele turistice, istorice, arheologice rezervaţiile naturale, selectate pentru a face parte din aplicație, valoarea și finanțarea proiectului, activitățile principale și rezultatele preconizate.

„Costul total al proiectului este de 927 792,47 de euro, din care 788 623,60 de euro co-finanțare din partea FEDR, 120.613,02 de euro finanțare națională, 15.352,83 de euro contribuția proprie din partea municipalității Silistra și 3.203,02 euro contribuție proprie din partea Muzeului Dunării de Jos. Termenul limită pentru punerea în aplicare a proiectului este 26 martie 2019. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor şi a patrimoniului cultural”, se arată pe pagina de facebook a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.