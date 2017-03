24 martie – Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În fiecare an, pe 24 martie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei (TBC). Până de curând tuberculoza a reprezentat cea mai mare problemă de sănătate publică din România, mai ales datorită degringoladei din sistemul sanitar după 1989. Cu toate că datele statistice arată în ultimii ani o scădere remarcabilă a cazurilor de tuberculoză, atât în ţară, cât şi la nivel judeţean, România ocupă încă primul loc în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene ca număr al cazurilor TBC.

În Romania, în anul 2016 s-au înregistrat 12.836 de cazuri de tuberculoză, în scădere faţă de anul 2015 când se înregistrau 14.269 de cazuri. În judeţul Călăraşi s-au luat în evidenţă, în anul 2016, un număr de 190 de bolnavi de TBC. Incidenţa globală a tuberculozei, adică numărul de cazuri raportat la o populaţie de 100.000 de locuitori, a fost în anul 2016 în România de 64,8%ooo, iar în judeţul Călăraşi de 63,9%ooo, aşadar, sub media naţională, progresul fiind acela că în perioada 2000 – 2002 judeţul nostru se situa pe ultimul loc pe ţară.

„Marele pericol îl reprezintă, însă, din păcate, cazurile de tuberculoză multidrog rezistentă, adică acele cazuri care nu răspund la tratamentul medicamentos obişnuit. Cu unele excepţii, majoritatea acestor bolnavi sunt înregistraţi din rândul celor care au mai suferit de TBC şi nu s-au tratat corect”, a precizat dr. Spiridon Dumitrescu, managerul Programului TBC din judeţul Călăraşi.

Pentru anul 2017, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat pentru Ziua de Luptă împotriva Tuberculozei sloganul “Tuberculoza ucide. Uniţi, eliminăm tuberculoza”, punând accent deosebit pe integrarea acţiunilor tuturor factorilor implicaţi în combaterea tuberculozei: cadre medicale, instituţii medicale, autorităţi locale, comunităţi, activişti comunitari, mediatori sanitari, voluntari. De o maximă importanţă este actualizarea informaţiilor esenţiale privitoare la apariţia tuberculozei, cauzele favorizante, profilaxia, tratamentul, incluziunea socială. Este de semnalat că sucesele înregistrate în ultimii ani pot genera o atitudine pasivă care nu poate duce decât la recrudescenţa unui fenomen care încă nu este bine stăpânit. Cu alte cuvinte, trebuie menţinută o atitudine activă, de capacitare a celor implicaţi în fenomenul endemic tuberculos şi de protecţie socială a bolnavilor de TBC. Legislaţia actuală nu permite, cu toate eforturile depuse, ca toate cazurile de tuberculoză să beneficieze de pensionare medicală şi nu toţi pacienţii beneficiază de servicii de suport social şi comunitar. Odată cu finalizarea unor proiecte cu finanţare europeană privitoare la activităţile de prevenire şi combatere a tuberculozei, va trebui ca aceste activităţi să fie preluate de comunităţile locale.

