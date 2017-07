25 de profesori au promovat concursul pentru directori de şcoli

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ISJ Călăraşi a publicat, în data de 19 iulie 2017, rezultatele înregistrate după desfăşurarea tuturor probelor ale concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Potrivit informaţiilor afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, www.isj-cl.ro, 25 de profesori au promovat concursul de directori. Pentru participarea la acest concurs, în judeţul nostru au fost depuse 36 de candidaturi, din care 22 pentru postul de director şi 14 pentru cel de director adjunct. De asemenea, au fost scoase la concurs 47 de posturi, din care 26 pentru funcţia de director şi 21 pentru cea de director adjunct. Nouă profesori au picat concursul de directori. Unul dintre aceştia, deşi a fost declarat admis atât la proba scrisă, cât şi la cea a evaluării CV-ului, nu s-a mai prezentat la ultima probă care consta într-un interviu. Rezultatele vor fi validate de consiliul de administraţie al ISJ Călăraşi cel târziu în data de 4 august 2017, iar în perioada 21 – 23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017.

