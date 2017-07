30 de hectare cu orz au ars în Grădiştea/Focul a fost pus intenţionat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sâmbătă, 1 iulie, în comuna Grădiştea, au ars 30 de hectare cu orz. Două echipaje din cadrul Detașamentului Călăraşi au acţionat eficient pentru stingerea incendiului cu două autospeciale de capacitate mărită timp de aproximativ o oră și 20 de minute, lichidând arderea în limitele găsite. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată, care a folosit o sursă de aprindere pentru a genera arderea lanului de orz.

În data de 1 iulie 2017, ora 19:10, două echipaje specializate de stingere din cadrul Detașamentului Călăraşi au fost solicitate să acţioneze pe raza comunei Grădiştea, pentru lichidarea unui incendiu la un lan de orz, care se manifesta pe un teren agricol, proprietate privată, aparținând unei societăți comerciale cu profil agricol din localitate. La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta cu flacără şi cu fum dens pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare. Trebuie menționat și faptul că din cauza vântului exista riscul ca arderea să se propage la vecinătăți.

Pagube de aproximativ 120.000 de lei

Cele două echipaje din cadrul Detașamentului Călăraşi s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ o oră și 20 de minute.

Potrivit primelor cercetări efectuate la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată care a folosit intenționat o sursă de aprindere pentru a genera arderea culturii de orz. În urma incendiului au ars aproximativ 30 de hectare de orz, fiind înregistrate pagube materiale în valoare de aproximativ 120.000 de lei. Exista posibilitatea ca arderea să se extindă la alte culturi din imediata vecinătate, cât și la miriștile și suprafețele de vegetație uscată din apropiere, însă pompierii militari din cadrul Detaşamentului Călăraşi au intervenit prompt şi au lichidat incendiul în limitele găsite, eliminând pericolul. Astfel, au reuşit să salveze bunuri materiale în valoare de 1.440.000 de lei.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.