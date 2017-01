A fost inaugurată sala de box „Ioan Damian”

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi a inaugurat sala de box „Ioan Damian”. Astfel, sala pugiliştilor călărăşeni poartă, începând de ieri, numele fostului arbitru internaţional, Ioan Damian.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Alexandru Dunca, nu a putut fi prezent la eveniment, însă au participat, printre alţii, edilul-şef al municipiului reşedinţă de judeţ, Daniel Ştefan Drăgulin, preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, prefectul judeţului, George Iacob, şi preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Câtea.

Sala de box a fost „botezată” chiar de ziua de naştere a lui Ioan Damian (n.r. – 26 ianuarie), în prezenţa prietenilor, colegilor de liceu, sportivilor, iubitorilor de sport, antrenorilor şi a autorităţilor locale. Evenimentul a început cu ascultarea imnului naţional al României „Deşteaptă-te, române!”, după care preoţii prezenţi au ţinut o slujbă religioasă în cinstea inaugurării.

Cei care au sprijinit CSM Călăraşi au primit diplome de la Dumitru Chirilă

Directorul CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă, a înmânat diplome persoanelor care au sprijinit instituţia sportivă. „Astăzi (n.r. – ieri, 26 ianuarie), cu bucurie, cu mândrie şi cu toate emoţiile, CSM Călăraşi, împreună cu toţi cei prezenţi, inaugurează finalizarea lucrărilor în realizarea unei săli de luptă. Am reuşit să formăm sportivi, antrenori de valoare, harnici, plini de energie. Pentru acest lucru este nevoie de bază sportivă, nu se poate fără sportivi şi fără baze sportive. La obţinerea rezultatelor CSM au contribuit foarte mulţi oameni, cărora le mulţumim că au venit. Ca drept răsplată, o să înmânez câteva diplome de onoare primarului Daniel Drăgulin, prefectului George Iacob, preşedintelui CJ, Vasile Iliuţă, foştilor viceprimari ai municipiului, Marius Dulce şi Virgil Dumbravă, lui Ioan Damian, lui Nicolae Dragu, dar şi preşedintelui Federaţiei de Box, Vasile Câtea. Un act de normalitate este să respectăm, să preţuim oamenii de valoare ai Călăraşiului, aşa cum este Ioan Damian, unul dintre cei mai buni arbitri din istoria boxului românesc şi ne face onoare să apreciem numele dânsului cu această furmoasă sală care se va numi sala de box Ioan Damian”, a afirmat Chirilă.

Ioan Damian: „Vă rog pe dumneavoastră, reprezentanţi ai primăriei, ai judeţului, cei care aveţi acum pe mâini destinul locuitorilor din municipiu şi judeţ, încercaţi să fiţi uniţi”

Fostul arbitru internaţional olimpic de box, Ioan Damian, s-a arătat emoţionat şi plăcut suprins de faptul că alături de el s-au aflat prietenii şi colegii săi de liceu şi i-a rugat pe cei care se află la cârma municipiului şi a judeţului să fie uniţi. „Ce poţi spune într-o asemenea situaţie, într-un asemenea moment cu totul neaşteptat pentru mine până acum o zi – două, când am aflat că mi se va întâmpla o asemenea zi. Sunteţi aici un mozaic de oameni de box, de prieteni vechi. Mă impresionează şi am emoţii pentru faptul că au venit de la Bucureşti colegii mei de liceu. La vârsta mea vă doresc să ajungeţi toţi să fiţi sănătoşi, atât voi, cât şi familiile voastre şi cei dragi dumneavoastră. Nu am cum să trec peste prezenţa profesorului Sorin Danciu, un om de o aleasă cultură, dar nici peste cea a celui mai bun prieten al meu din arbitraj, din Constanţa, Toma Matei. La Călăraşi, oamenii aceştia prezenţi aici, Dan Drăgulin, Vasile Iliuţă şi foarte mulţi alţii, sprijină boxul. Virgil Dumbravă, prietenul meu, Marius Dulce, niciodată nu au spus nu. Boxul nu este un mare consumator de fonduri. Ceea ce poţi să faci la box cu bani mai puţini este mai greu să faci la un sport de echipă. Ştim că Drăgulin iubeşte handbalul şi e foarte bine, dar niciodată nu mi-a demonstrat că trădează boxul. Vă rog pe dumneavoastră, reprezentanţi ai primăriei, ai judeţului, cei care aveţi acum pe mâini destinul locuitorilor din municipiu şi judeţ, încercaţi să fiţi uniţi. Încercaţi să faceţi un Călăraşi al sufletului bun. E greu, sunteţi tineri încă, v-aţi angajat în această treabă, dar pentru a rezolva aceste probleme trebuie ca voi să vă daţi mâna şi să ţineţi cont de sloganul de viaţă al prietenului meu, Nicu Dragu: ‘Când vrei ca oamenii să te iubească, trebuie să încerci un lucru cel mai simplu, iubeşte-i tu’”, a menţionat Ioan Damian.

Daniel Drăgulin: „Primăria și Consiliul Local Călărași vor sprijini în continuare activitatea sportivă, indiferent de disciplină”

Primarul de Călăraşi, Daniel Drăgulin, a precizat că va sprijini întotdeauna activitatea sportivă. „Aş vrea să vă spun că sportul înseamnă ani de eforturi financiare, de sacrificii umane. Am încercat să demonstrăm că în Călăraşi apreciem mişcarea sportivă şi nu mă refer doar la handbal. Să ştiţi că administraţia locală este cea care sprijină foarte mult sportul. Fără finanţarea de la autoritatea locală nu se va face performanţă . Mesajul pe care vreau să îl prezint este să deschideţi ochii asupra sportului de marcă, de performanţă. Noi nu am făcut decât să sprijinim sportul cu o ramură a sportului din Călăraşi, realizarea acestei săli s-a făcut cu sacrificii. Sportul este cel mai bun mesager al oraşului Călăraşi. Suntem un oraş mic şi am reuşit să facem un lucru mare. Am avut şi înainte valori, avem şi acum. Încercăm să realizăm finanţarea şi la fotbal, la futsal, handbal în limite legale, dar după ce ne vom consulta cu domnii de la Finanţele Publice şi cu cei de la Curtea de Conturi. Astăzi, a fost punctată inaugurarea sălii de box a Clubului Sportiv Municipal Călărași, urmare a finalizării lucrărilor de amenajare, finanțate de Primăria Călărași. Sala a primit numele călărășeanului Ioan Damian, unul dintre cei mai titrați arbitri de box români, evenimentul fiind organizat chiar de ziua de naștere a domniei sale. Îi transmit, și pe această cale, un călduros ‘La mulți ani!’, alături de cele mai bune gânduri. Primăria și Consiliul Local Călărași vor sprijini în continuare activitatea sportivă, indiferent de disciplină”, a declarat Drăgulin.

Vasile Iliuţă: Vă felicit pentru toate eforturile pe care le depuneți în cariera voastră sportivă şi vă asigur de întregul meu sprijin”

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a spus că va sprijini activitatea sportivă a clubului. „Sunt născut la ţară, în comuna Vâlcelele, am venit în 1982 la Călăraşi. În anul 1982 singurele oportunităţi de a face box în Călăraşi era Clubul Sportiv Şcolar din Liceul de Chimie. M-am înscris la box, la Clubul Sportiv Şcolar şi chiar jucam pentru Călăraşi. Aşa a început dragostea mea pentru box. Am jucat câteva meciuri, nu am avut performanţă în box. Boxul, la Călăraşi, reprezintă o emblemă a sportului. Ani de-a rândul, din mâna antrenorilor noştri au ieşit campioni naționali, internaționali, dar şi oameni pregătiți pentru viață. Astăzi, am participat cu emoție şi mândrie la împlinirea unui vis – o sală de antrenamente dotată corespunzător pentru pugiliştii călărăşeni. Vă felicit pentru toate eforturile pe care le depuneți în cariera voastră sportivă şi vă asigur de întregul meu sprijin”, a spus Iliuţă.

George Iacob: „Trebuie să fim şi mândri pentru că avem la Călăraşi un ambasador al arbitrajului românesc prin persoana lui Damian”

Prefectul judeţului, George Iacob, a felicitat autorităţile locale pentru implicarea de care dau dovadă în ceea ce priveşte sportul. „Este o onoare şi pentru mine să fiu azi în această sală. Mă leagă o prietenie de peste 40 de ani cu domnul Damian. Cu siguranţă, s-au întâmplat şi se întâmplă lucruri minunate. Felicitări antrenorilor de box, antrenorilor în general pentru că munca este una asiduă şi de multe ori emoţiile antrenorilor sunt mai mari decât cele ale sportivilor şi ale părinţilor. Felicit autorităţile locale pentru implicarea de care dau dovadă. Trebuie să fim şi mândri pentru că avem la Călăraşi un ambasador al arbitrajului românesc prin persoana lui Damian. Felicitări sportivilor actuali, campionilor naţionali, europeni şi mondiali. Să aveţi parte de medalii multe. Călăraşiul a fost şi este o pepinieră a performanţei şi îmi place să cred că lucrurile vor continua. Dacă ne pasă de călărăşeni, putem face lucruri împreună”, a afirmat Iacob.

Vasile Câtea: „Propun un proiect care îmi este drag şi pe care încerc să îl implementez în mai multe judeţe, este vorba despre stabilirea unui centru de excelenţă pentru copiii din judeţ care doresc să facă box”

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Câtea, îşi doreşte ca la Călăraşi să se realizeze un centru de excelenţă pentru copiii care vor să facă box. „Vorbesc în numele Federaţiei Române de Box şi este un moment extraordinar faptul că astăzi inaugurăm o sală de box care poate se află printre primele două – trei săli din ţară ca şi dotări şi servicii. Aş propune un proiect care îmi este drag şi pe care încerc să îl implementez în mai multe judeţe, este vorba despre stabilirea unui centru de excelenţă pentru copiii din judeţ care doresc să facă box, un proiect care să fie al Consiliului Local şi al Consiliului Judeţean. Puteţi avea continuitate, iar performanţa va fi la ea acasă. Noi nu mai avem cultura mişcării, cultura competiţiei. Lucrul acesta trebuie să îl trezim din nou şi este datoria părinţilor, a noastră, să ne cultivăm acest spirit de concurenţă, de campioni”, a precizat Câtea.

Comments

comments