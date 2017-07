A fost reînnoit protocolul de colaborare privind promovarea educației juridice în școli

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție au semnat, săptămâna trecută, un protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar.

Prin intermediul acestuia vor fi oferite informații cu caracter juridic elevilor (de la vârsta de debut a învățământului obligatoriu până în ciclul superior al liceului) și cadrelor didactice. Documentul marchează reafirmarea angajamentelor incluse în precedentul protocol de colaborare (2013), însă diversifică formulele de promovare a educației juridice în mediul școlar și cooptează în acest demers Înalta Curte de Casație și Justiție. Noul protocol este în acord și cu dezideratele Programului de guvernare 2017 – 2020 privind susținerea valorilor fundamentale ale statului de drept și democrației, inclusiv prin promovarea educației juridice în școli. Domeniile care fac obiectul educației juridice în învățământul preuniversitar sunt, în special, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Constituția României, aspecte referitoare la procesul legislativ și aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, dar și elemente de bază din dreptul civil și penal sau elemente de prevenire și combatere a corupției. Astfel, în vederea atingerii obiectivelor propuse, părțile semnatare vor coopera în procesul de realizare de materiale informative cu specific juridic pentru profesori și pentru elevi, adaptate la specificul fiecărui nivel de învățământ (primar, gimnazial, liceal). Acestea vor fi publicate pe paginile web ale Ministerului Educației Naționale, Ministerului Justiției și școlilor. În același context, experți din Ministerul Justiției și din alte instituții și autorități publice relevante pentru domeniul justiției, consilieri juridici, practicieni ai dreptului, reprezentanți ai profesiilor liberale (avocați, mediatori, executori judecătorești etc.) sau ai societății civile care aderă la obiectivele acestui protocol pot susține expuneri în școli pe diverse teme juridice de interes. Pot fi organizate, totodată, vizite ale elevilor la Ministerul Justiției, la Ministerul Public, la sediile altor autorități și instituții publice relevante pentru domeniul justiției, precum și la instanțe și parchete. Cadrele didactice vor fi sprijinite în pregătirea continuă cu elemente de educație juridică incluse în discipline de tip educație civică și cultură civică. De asemenea, vor fi elaborate programe școlare și manuale școlare pentru o mai bună predare a educației juridice. Activitățile din protocolul recent parafat se desfășoară în intervalul iunie 2017 – iunie 2020. La finalul acestei perioade, Comitetul de monitorizare interinstituțional va prezenta un raport general, dar și propuneri de acțiune pentru viitor, luând în calcul atât rezultatele Agendei Europa 2020, cât și noile obiective în materie ale Consiliului Europei, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite.

foto: observator.tv

