A început perioada de prohibiţie

Începând cu data de 1 aprilie şi până pe 30 mai este perioadă de prohibiţie. Directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilori şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Călăraşi, Liviu Coman, ne-a declarat că perioada de prohibiţie din acest an a început mai devreme cu zece zile, comparativ cu anul trecut. Începând de anul acesta, legislaţia a fost modificată, iar perioada de prohibiţie a fost instituită pe ambele maluri ale Dunării. Până acum, se declara perioadă de prohibiţie doar în România iar pe malul bulgăresc se putea pescui în voie. Acum, legislaţia a reglementat acest lucru, iar prohibiţia este în vigoare concomitent în cele două state vecine.

“Conform prevederilor legale în vigoarea, pescuitul este interzis timp de 60 de zile, între 1 aprilie şi 30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 1 aprilie – 15 mai inclusiv”, ne-a precizat directorul Coman. De asemenea, se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.

Amenzile pot urca până la suma de 10.000 de lei

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 de lei pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale; neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile; încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă; pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale. Amenzile pot urca până la suma de 10.000 de lei, în cazul pescuitului de sturion, însă cei care încalcă legea pot risca şi ani buni de temniţă. De exemplu, se dau pedepse până la trei ani de închisoare pentru: pescuitul electric; deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive; pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel; pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

pescuitul cu unelte şi scule neautorizate; pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine. De asemenea, se pedepseşte şi tentativa.

