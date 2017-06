A luat foc după ce şi-a alimentat rezervorul maşinii cu benzină în timp ce fuma

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un cetăţean din comuna Frumuşani a suferit arsuri grave pe toată suprafaţa corporală după ce a încercat să-şi alimenteze rezervorul maşinii cu benzină în timp ce fuma.

În data de 13 iunie 2017, ora 07:11, un echipaj de prim ajutor al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul Gărzii de intervenţie Budeşti a fost solicitat prin intermediul 112 – număr unic pentru apeluri de urgenţă, să acţioneze, pe raza localităţii Frumuşani, pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex masculin, Gheorghe P., în vîrstă de 61 de ani, care a suferit arsuri de gradul III şi IV, rezultate în urma aprinderii vaporilor de benzină în timp ce bărbatul alimenta rezervorul maşinii dintr-un recipient, având ţigara aprinsă.

La sosirea echipajului de prim ajutor SMURD la locul intervenţiei, bărbatul era conştient şi prezenta arsuri pe toată suprafaţa corpului.

Paramedicii Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din oraşul Budeşti i-au acordat îngrijiri medicale bărbatului, i-au aplicat pansamente compresive specifice unor astfel de traume, i-au administrat oxigen. Pacientul a fost preluat în jurul orei 08:45 de un elicopter SMURD cu medic sosit din Bucureşti, după care a fost transportat de urgenţă la Spitalul de Arşi din Capitală.

