A murit după ce a căzut peste el o grindă de beton armat de aproximativ două tone

Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, şi-a pierdut viaţa în localitatea Ulmeni, după ce a căzut peste el o grindă de beton armat de aproximativ două tone.

În data de 3 iulie 2017, ora 15:23, pompierii militari din municipiul Olteniţa au fost solicitaţi să intervină de urgenţă în comuna Ulmeni, în zona fostului combinat de porcine, unde o persoană de sex masculin ar fi fost surprinsă şi accidentată grav de căderea unei grinzi dintr-o hală dezafectată. La locul accidentului s-au deplasat pompierii olteniţeni cu o autospecială de descarcerare, dar şi o autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) din municipiul Olteniţa. La sosirea echipajului de descarcerare la locul tragediei a fost identificată o persoană de sex masculin, S. I., în vârstă de 48 de ani, care era prinsă sub o grindă din beton armat, care avea o greutate de aproximativ două tone. Pentru a putea extrage victima de sub grinda de beton, pompierii militari din Olteniţa au folosit depărtătorul hidraulic din dotarea autospecialei de descarcerare şi în scurt timp aceasta a fost scoasă de sub greutatea betoanelor. Bărbatul prezenta leziuni majore, incompatibile cu viaţa, astfel că personalul medical încadrat pe ambulanţa SAJ, în urma examinării, a declarat decesul persoanei.

