Absolvent eliminat din examenul de bacalaureat pentru că i-a sunat telefonul mobil

Un absolvent din judeţul Călăraşi a fost eliminat de la proba orală la limba şi literatura română, din cadrul Bacalaureatului, pentru că i-a sunat telefonul mobil în sala de examen.

Potrivit vicepreşedintelui Comisiei de Bacalaureat, inspector Gheorghe Stoianovici, candidatul de la Liceul “Alexandru Odobescu” din Lehliu-Gară se afla în sala de examen pentru a susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017, când i-a sunat telefonul mobil. Conform regulamentului, elevii nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile sau alte dispozitive de informare şi comunicare. „Am avut un singur eliminat la proba orală de limba şi literatura română. Elevul este absolvent al liceului de la Lehliu Gară. Acesta a fost eliminat pentru că a rămas telefonul la el şi a sunat în timpul probei. În rest, toate lucrurile au decurs bine”, ne-a declarat inspector Gheorghe Stoianovici.

Urmează probele scrise ale Bacalaureatului

Examenul de bacalaureat va continua cu probele scrise. Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va fi susţinută luni, 26 iunie. În data de 27 iunie 2017 este programată proba scrisă la limba şi literatura maternă. Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar vineri, 30 iunie, se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării. În data de 5 iulie 2017, până la ora 16:00, vor fi afişate rezultatele. În aceeaşi zi, între orele 16:00 şi 20:00, vor fi depuse contestaţiile. Între 6 şi 9 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.

Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat va începe în data de 11 iulie 2017

Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului se va face în perioada 11 – 14 iulie. Conform calendarului, pe 27 iulie urmează să se înscrie cei care au promovat examenele de corigenţe. Astfel, luni, 21 august, se va susţine proba scrisă la limba şi literatura română. În data de 22 august 2017, va avea loc proba la limba şi literatura maternă, iar pe 23 august, se va desfăşura proba obligatorie a profilului. Ultima probă, cea la alegere a profilului şi specializării, se va susţine joi, 24 august. Între 25 şi 28 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 28 august competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar în zilele de 29 şi 30 august competenţele digitale. Între 30 şi 31 august va fi susţinută evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Rezultatele se vor publica în data de 1 septembrie 2017, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între orele 16:00 şi 20:00. Contestaţiile vor fi rezolvate în intervalul 2 – 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 6 septembrie.

