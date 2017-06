Absolvenţii călărăşeni, interesaţi să studieze în Marea Britanie, pot participa la Spot Admissions

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Absolvenții clasei a XII-a, interesați să studieze în străinătate, dar care încă nu s-au mobilizat pentru a aplica în timp util, mai au o oportunitate de ultim moment. În zilele de 13 şi 14 iulie, grupul Educativa invită elevii la Spot Admissions, unde vor avea ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai zece universităţi din Marea Britanie pe care să îi convingă, în cadrul unui interviu de selecție, că ei sunt cei potriviți să fie admiși la universitățile dorite. Elevii au două posibilități prin care să susțină aceste interviuri: direct, la sediul Educativa din municipiul București (str. Colţei, nr. 8) sau pe Skype, pentru cei care nu pot ajunge.



Care sunt paşii pentru admiterea la studii în Anglia

La Spot Admissions admiterea la studii în Anglia se face în trei pași: programare pentru interviu, completând formularul de participare; interviu la sediul Edmundo sau pe Skype cu reprezentantul universităţii; răspuns primit la finalul interviului. La eveniment vor veni mai multe universităţi, printre care se numără: Anglia Ruskin University, Birmingham City University, Conventry University, University of Essex, University of Greenwich, University of Hertfordshire, University of Northampton, University of Suffolk, University of West London.

Cei care nu pot ajunge în Bucureşti la eveniment pot susţine interviul de admitere pe Skype, de acasă, cu oricare dintre reprezentanţii universităţilor.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere

Dosarul de admitere trebuie să conţină următoarele documente: diploma de bacalaureat/licență sau adeverința de bacalaureat/ licență şi foaia matricolă. După ce absolvenţii vor completa formularul de participare, împreună cu un consilier Edmundo, se vor stabili programele la care elevii sunt eligibili, după care aceştia vor fi programaţi la interviu.

Pentru cei care vor să aplice, dar nu au atestat de limba engleză (CAE, IELTS, TOEFL), universitățile au pus la dispoziție candidaților următoarele variante: dacă aceştia au obținut la bacalaureat, la limba engleză, B2, la toate componentele, nu au nevoie de nicio altă certificare; dacă au obținut la bacalaureat, la limba engleză, B2, la trei dintre componente și B1 la celelalte două, pot fi acceptaţi la Birmingham City University și University of Essex; dacă absolvenţii doresc să aplice la programe de master și au obținut la bacalaureat, la limba engleză, B2, la toate componentele, nu au nevoie de o altă certificare pentru University of Greenwich și Birmingham City University; dacă nu au încă niciun test de limba engleză, aceştia pot aplica la Coventry University, University of Suffolk, Anglia Ruskin University, University of Greenwich și University of Northampton și pot da un test cu reprezentanții universității. În cazul în care candidaţii au optat deja pentru susținerea IELTS, CAE, TOEFL, se poate trimite rezultatul atestatului până la finalul lunii august. Mai multe detalii pot fi accesate la următorul link: https://www.edmundo.ro/stiri/spot-admission/.

